В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающим врачам и учителям

Напомним, с 1 января 2016 года была отменена индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии пенсионерам, которые продолжают трудиться.

«Применение данной меры крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров. В первую очередь это касается пенсионеров, работающих в бюджетной сфере: образовательных организациях, учреждениях здравоохранения, в системе социального обслуживания», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Поэтому предлагается с 1 января 2024 года восстановить выплаты страховой пенсии пенсионерам, работающим в названных сферах, в полном размере, исходя из актуальных на указанную дату размеров стоимости одного пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к страховой пенсии.

«Предлагаемая в порядке эксперимента мера в отношении отдельных категорий работающих пенсионеров будет способствовать восстановлению социальной справедливости и поддержанию доверия граждан к пенсионной системе, особенно низкооплачиваемых специалистов низового звена бюджетных организаций (нянечки в детских садах, санитарки в больницах, социальные работники)», — отмечают авторы инициативы.

Как пояснил «РГ» глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампредседателя фракции ЛДПР в Госдуме (инициатор и один из авторов законопроекта) Ярослав Нилов, из-за того, что не производится индексация пенсий работающим пенсионерам оголяются многие сферы, особенно, что касается тяжелых, но низкооплачиваемых работ. Это касается образования, здравоохранения, сельского хозяйства. Да и коммерческий сектор тоже страдает.

«Только что вернулся из Владивостока. Посетил фабрику, где с советских времен выпускают конфеты “Птичье молоко”. Работают одни пенсионеры, молодежь не идет из-за низких зарплат. Из здравоохранения пенсионеры уходят, чтобы получать более высокие пенсии. Это порождает кадровый голод», — поясняет Нилов.

Он считает, что перспективы у законопроекта есть.

«Вода камень точит. Мы последовательно выступаем за индексацию пенсий работающим пенсионерам. Возвращать нужно всем, но начать нужно с пенсионеров, которые трудятся в бюджетной сфере. И, конечно, не забывать про работающих инвалидов», — подчеркнул депутат.