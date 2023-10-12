08:49 (мск), источник: Финансы Mail.ru

С 1 ноября пересчитают пенсии: кто получит больше

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец перечислила категории пенсионеров, кому с 1 ноября пересчитают ежемесячные выплаты.

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Источник: Reuters

С первого ноября 2023 года в России повышение пенсионных выплат смогут получить пять категорий россиян, рассказала Финансам Mail.ru Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Итак, повышение ежемесячных выплат получат:

• пенсионеры, уволившиеся в сентябре этого года;

• пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет;

• люди, отработавшие на Крайнем Севере не менее 15 лет;

• шахтеры;

• летчики гражданской авиации;

Пенсионерам, которые завершили официальную трудовую деятельность в сентябре, сделают перерасчет. Увеличенную страховую пенсию пенсионер получит на второй месяц после месяца увольнения.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии у пенсионеров, отметивших 80-летие, составит 15 134,66 рубля, 2 фиксированных размера к страховой пенсии. Писать заявление для этого не нужно: Социальный фонд обладает необходимой информацией о пенсионерах, перерасчет происходит автоматически.

Жителям Крайнего Севера с трудовым стажем от 15 до 20 лет пересчитают пенсии с учетом соответствующего коэффициента. Общий стаж работы у мужчин должен быть 25 лет, у женщин — 20 лет.

Также увеличится надбавка к пенсии у членов летных экипажей самолетов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Дополнительная выплата положена в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда. В соответствии с российским законодательством, размер выплат корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

А также изменения ждут тех пенсионеров, которые ранее в индивидуальном порядке обращались в Социальный фонд с заявлением о перерасчете пенсии по каким-то особым причинам.

Ближайший перерасчет всех страховых пенсий в России пройдет 1 января 2024 года: выплаты проиндексируют на 7,5%. После перерасчёта средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1628 рублей и достигнет 23 405 рублей, сообщал Социальный фонд России (СФР).

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