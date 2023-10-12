В шаге от важного сопротивления
Обзор российского рынка на 12 октября от Даниила Болотских, аналитика «Цифра брокер».
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Обзор российского рынка на 12 октября от Даниила Болотских, аналитика «Цифра брокер».
Рост на рынке в среду продолжился: индекс МосБиржи остановился в шаге от сопротивления в области 3200 п., повысившись на 0,54%, до 3194,12 п.; индекс РТС вырос на 0,87%, до 1005,24 п.
Акции Эталон (ETLN 89,3 ₽, +1,94%) подорожали на фоне публикации результатов за III квартал 2023 года.
Основные валюты окрепли по отношению к рублю: доллар США до 100,2000 ₽, евро до 106,4925 ₽
Годовая инфляция в сентябре повысилась до 6%, что соответствует максимальному значению с февраля 2023 года.
Для стабилизации валютного курса российские власти устанавливают требование обязательной продажи валютной выручки для ряда экспортеров.
ЛУКОЙЛ (LKOH 6890,5 ₽, +0,54%) и правительство Ирака модифицировали контракт по Западной Курне-2.
АФК Система (AFKS 17,143 ₽, −1,8%) проявляет интерес к активам в горнорудной отрасли.
МТС-Банк вряд ли выйдет на IPO в 2024 году. Облачный сервис МТС (MTSS 270,45 ₽, −0,81%) получил ГОСТ для размещения банковских информационных систем.
ФАС предлагает повысить на 7,2% тарифы Транснефти (TRNFP 140250 ₽, +0,11%) на прокачку нефти в 2024 году.
Рынок лизинга за девять месяцев с начала года в количественном выражении увеличился на 70% по сравнению с тем же периодом 2022 года — позитивная новость для ЭсЭфАй (SFIN 514,8 ₽, 0%).
Polymetal (POLY 525,8 ₽, +0,94%) в рамках второго транша обмена акций нерезидентов выкупил 2543840 бумаг, вместе с первым траншем общий пакет выкупленных бумаг составляет 8,8% голосующих акций.
Бельгия не станет запрещать импорт российских алмазов, пока не заработает международный механизм отслеживания их происхождения.
Чистый приток средств розничных инвесторов в облигации на МосБирже (MOEX 179,2 ₽, −1,95%) в сентябре вырос на 25% и составил рекордные за историю 273 млрд руб.
В четверг утром на мировых рынках преобладают позитивные настроения: японский индекс Nikkei 225 растёт на 1,72%, китайский индекс Shanghai composite — на 0,8%.
Рубль укрепляется на фоне нового требования к экспортёрам об обязательной продаже валютной выручки. На этом фоне акции экспортных компаний могут оказаться под давлением, что может обусловить слабую динамику индексов на торгах в четверг.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».