В шаге от важного сопротивления

Рынок накануне.

Рост на рынке в среду продолжился: индекс МосБиржи остановился в шаге от сопротивления в области 3200 п., повысившись на 0,54%, до 3194,12 п.; индекс РТС вырос на 0,87%, до 1005,24 п.

Акции Эталон (ETLN 89,3 ₽, +1,94%) подорожали на фоне публикации результатов за III квартал 2023 года.

Снизились котировки акций Татнефть (TATN 618,8 ₽, −4,73%) после закрытия во вторник реестра под промежуточные дивиденды.

Основные валюты окрепли по отношению к рублю: доллар США до 100,2000 ₽, евро до 106,4925 ₽

Годовая инфляция в сентябре повысилась до 6%, что соответствует максимальному значению с февраля 2023 года.

Для стабилизации валютного курса российские власти устанавливают требование обязательной продажи валютной выручки для ряда экспортеров.

Основные новости и события.

ЛУКОЙЛ (LKOH 6890,5 ₽, +0,54%) и правительство Ирака модифицировали контракт по Западной Курне-2.

АФК Система (AFKS 17,143 ₽, −1,8%) проявляет интерес к активам в горнорудной отрасли.

МТС-Банк вряд ли выйдет на IPO в 2024 году. Облачный сервис МТС (MTSS 270,45 ₽, −0,81%) получил ГОСТ для размещения банковских информационных систем.

ФАС предлагает повысить на 7,2% тарифы Транснефти (TRNFP 140250 ₽, +0,11%) на прокачку нефти в 2024 году.

Рынок лизинга за девять месяцев с начала года в количественном выражении увеличился на 70% по сравнению с тем же периодом 2022 года — позитивная новость для ЭсЭфАй (SFIN 514,8 ₽, 0%).

Polymetal (POLY 525,8 ₽, +0,94%) в рамках второго транша обмена акций нерезидентов выкупил 2543840 бумаг, вместе с первым траншем общий пакет выкупленных бумаг составляет 8,8% голосующих акций.

Нефтяные компании не получат выплат по демпферу за сентябрь текущего года.

Бельгия не станет запрещать импорт российских алмазов, пока не заработает международный механизм отслеживания их происхождения.

Чистый приток средств розничных инвесторов в облигации на МосБирже (MOEX 179,2 ₽, −1,95%) в сентябре вырос на 25% и составил рекордные за историю 273 млрд руб.

Ожидания и торговые идеи.

В четверг утром на мировых рынках преобладают позитивные настроения: японский индекс Nikkei 225 растёт на 1,72%, китайский индекс Shanghai composite — на 0,8%.

Рубль укрепляется на фоне нового требования к экспортёрам об обязательной продаже валютной выручки. На этом фоне акции экспортных компаний могут оказаться под давлением, что может обусловить слабую динамику индексов на торгах в четверг.