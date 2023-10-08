Эпоха волютаризма: какие меры поддержки рубля обсуждают власти

Для укрепления рубля власти рассматривают различные меры ужесточения валютного контроля. Однако ЦБ такой механизм не поддерживает, сообщил «Известиям» зампред Банка России Алексей Гузнов. Как рассказал глава комитеты Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, обсуждается также ограничение на вывод рублей за границу суммой 100 млн рублей в месяц. А зампред Совфеда Николай Журавлев считает, что инструмент ключевой ставки должен быть основным для поддержки рубля. В качестве вспомогательного — он видит убеждение экспортеров продавать больше валюты. Сейчас рубль продолжает слабеть, на торгах Мосбиржи 6 октября он достиг отметки 101,5 за доллар.

Психологический предел

На фоне падения курса рубля власти обсуждают различные меры поддержки российской валюты. Она продолжила слабеть после завершения налогового периода — в четверг, 5 октября курс превысил 100 рублей к моменту закрытия торгов на Мосбирже впервые с марта 2022-го. На следующий день доллар закрепился выше этой отметки и даже достигал 101. В последний раз курс приходил к трехзначному числу не так давно — еще утром 3 октября американец короткое время торговался по 100,25 рублей. Евро к нацвалюте также обновляет максимумы с середины августа — 6 октября его стоимость доходила до 106,9 рублей.

Обсуждалось введение обязательной продажи валюты экспортерами, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. А также — возможность ограничить вывод рублей за рубеж суммой 100 млн рублей в месяц. Такие предложения звучали, однако договоренности пока нет, отметил депутат.

Правительство рассматривает ряд мер по ужесточению валютного контроля, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев. Минфин также поддерживал введение обязательного возврата в страну валютной выручки экспортеров, писали «Известия». Однако итоговый вариант власти еще не назвали.

В ЦБ не поддерживают ужесточение валютного контроля. Сейчас нет необходимости введения таких мер, однако дискуссия ведется, заявил «Известиям» зампред Банка России Алексей Гузнов.

Инструмент ключевой ставки должен быть основным для поддержки курса рубля, считает заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев. При этом можно субсидировать процентные ставки, чтобы снизить давление на экономику. По мнению спикера, следует ввести некую комбинацию с мерами правительства. А также использовать мягкие элементы, например, проводить совещания с экспортерами и убеждать их более активно продавать валюту, чтобы снизить давление на рубль, отметил в беседе с «Известиями» Николай Журавлев.

Курс доллара снижался некоторое время после заседания Центробанка РФ 15 сентября, когда было принято решение о повышении ключевой ставки до 13%, однако эта тенденция завершилась уже спустя неделю. В итоге с 22 сентября нацвалюта ослабла более чем на 5 рублей к доллару.

Цена стабильности

— Ослабление рубля, происходящее в последние дни, может стать дополнительным фактором продолжения цикла повышения ключевой ставки в преддверии заседания ЦБ 27 октября, — заявил экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Регулятор может поднять ее на 1−2 п.п., считает эксперт. В банке «Санкт-Петербург» сценарий роста ставки также видят наиболее вероятным. Регулятор способен увеличить ее до 14%, уточнил аналитик организации Виктор Григорьев.

Тем не менее, ставка ЦБ в краткосрочной перспективе не оказывает на курс рубля значительного влияния, добавил Павел Бирюков из Газпромбанка. По его словам, более быстрый эффект могут оказать меры валютного регулирования — с этой позицией также согласны в УБРиР. Стабилизировать ситуацию также могут помочь меры по ограничению оттока капитала, которые уместно ввести на два-три месяца, отметил глава аналитического управления Банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

— Меры валютного контроля например, в виде ограничений на вывоз крупных сумм в валюте из России, в принципе могли бы способствовать стабилизации рубля, — согласилась ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Тем не менее, административные ограничения при желании всегда возможно обойти, предупредила эксперт. Более того, если ограничить вывоз небольших или даже средних сумм из страны, население может начать скупать доллары и «хранить их под матрасом», как в 90-е.

— Необходимо пристально оценить эффективность послаблений, позволяющих перевод на зарубежные счета гражданам до $1 млн в месяц, — добавил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Пока курс нацвалюты некритичен, но сам факт его роста выше 100 за доллар будет и дальше раскручивать инфляционные ожидания в стране, подчеркнул эксперт. Давление на рубль также продолжит оказывать отток капитала нерезидентов из российских активов при уходе иностранных компаний, покупка валюты за рубли и вывод средств на заграничные счета.

Кроме того, Минфин решил увеличить закупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила — на эти цели планируется направить 398,72 млрд рублей в период с 6 октября по 7 ноября. Ежедневный объем покупок составит 18,12 млрд рублей, что почти в 10 раз превышает показатели августа.

Наращивание объемов закупок валюты со стороны Минфина способно ослабить рубль, ведь в таком случае на рынок выходит крупный покупатель в лице государства, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. При этом приобретение золота для резервов на внутреннем рынке может его поддержать, однако за импорт этими средствами рассчитаться не получится.