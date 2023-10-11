Сколько денег нужно россиянам, чтобы не экономить

Четверти опрошенных достаточно 100 тысяч в месяц, чтобы не экономить. 15% опрошенных считают, что финансовую свободу принесет 1 миллион рублей в месяц. До 50 тысяч рублей в месяц необходимо 7% опрошенных, меньше 30 тысяч — одному проценту.

Четверти опрошенных достаточно 100 тысяч в месяц, чтобы не экономить. 15% опрошенных считают, что финансовую свободу принесет 1 миллион рублей в месяц. До 50 тысяч рублей в месяц необходимо 7% опрошенных, меньше 30 тысяч — одному проценту.

Участники опроса отметили, что если цены продолжат расти — то денег на жизнь им понадобится больше. Небольшое — менее одного процента — количество респондентов сказали, что у них нет большой потребности в деньгах, так как они живут в основном за счет подсобного хозяйства. Есть и те, кто считает, что сколько денег не дай — все равно будет мало и через какое-то время захочется получить еще больший доход.