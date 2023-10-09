16:11 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Карман шире: что россияне думают о безбедной жизни

Сколько вам нужно денег в месяц, чтобы иметь возможность не экономить?

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Источник: Reuters

Инфляционные ожидания россиян продолжают повышаться, констатирует Банк России. В сентябре оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, возросла до 11,7%. Долгосрочные инфляционные ожидания на 5 лет также повысились — до 11,4%. Одновременно с этим Росстат рапортует о росте цен на практически все группы товаров. Но аналитики обещают: этот тренд должен измениться. Повышение ключевой ставки до 13% остановит инфляцию.

Гипотетическая ситуация: вам надо назвать сумму, которая позволит не экономить на каждодневных нуждах. Имея ее в кошельке, вам не придется стать клиентом микрофинансовой организации, искать акционные ценники в магазинах или пытаться сэкономить на ЖКХ.

Редакция Финансов Mail.ru решила провести опрос и узнать, сколько денег нужно пользователям в месяц, чтобы на все хватало.

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