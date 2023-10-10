Верх ожиданий: ставки по краткосрочным вкладам достигли 13−15%

Ставки по вкладам до шести месяцев в крупнейших банках достигли уровня 13−15%, сообщили «Известиям» в сервисе «Финуслуги». С момента последнего повышения ключевой 15 сентября, средняя доходность по депозитам на три месяца выросла на 0,55 п.п., а сроком на полгода — на 0,65 п.п. Участники рынка отметили рост спроса на такие продукты. Объем средств на вкладах от одного до трех месяцев за 30 дней увеличился в два раза и достиг 1,3 трлн в сентябре, следует из данных ЦБ. Банки могут продлить действие высоких ставок, потому что сигнал регулятора на следующий год остается жестким, считают эксперты.

Мал да удал

На фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 13% условия по краткосрочным вкладам улучшили 16 из топ-20 банков. Средний уровень ставки по депозитам на три месяца сейчас составляет 11%, а на полгода — 10,8%. Доходность по ним выросла на 0,55 п.п. и 0,65 п.п. соответственно, сообщил «Известиям» в сервисе «Финуслуги». Там добавили: максимальная ставка по таким продуктам достигла 13−15%.

Средняя доходность по вкладам на год за тот же период увеличилась на 0,8 п.п., до 10,23%. Максимальная ставка по ним на этот момент составляет 13%, отметили в «Финуслугах».

В среднем рост доходности на 0,5 п.п. повышает объем открываемых депозитов примерно на 15%, сообщила директор розничных продуктов банка «ДОМ.РФ» Дарья Морозова. По ее словам, сейчас спрос может увеличиться еще сильнее, потому что в среднем доходность по депозитам от трех месяцев до года поднялась на 0,66 п.п.

Участники рынка подтвердили повышение интереса к коротким вкладам. Если в июле на депозиты до трех месяцев приходилось до 25% от всех открываемых вкладов, то сейчас — уже более 50%, отметила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. При этом четверть всех новых депозитов в банке — это шестимесячные продукты. Тенденцию также зафиксировали в «Открытии», сообщил лидер трайба «Сбережения и инвестиции» организации Александр Бородкин.

Переток денег на срочные депозиты начался еще в августе — после внепланового повышения ключевой ставки до 12,5%. Общий объем средств на них к началу сентября увеличился на 885 млрд рублей, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов. Рост происходил во многом за счет текущих счетов населения — за тот же период они сократились на 365 млрд рублей.

По данным ЦБ, объем средств на вкладах от 31 до 90 дней за месяц увеличился почти в 2,5 раза — с 534 млрд в августе до 1,3 трлн в сентябре. Депозиты на срок от трех месяцев до полугода также показали рост — в сентябре россияне положили на них 4,9 трлн рублей, что на 1,12 трлн больше предыдущего месяца. При этом объем средств на вкладах от 181 дня до трех лет сократился на 5−7%, следует из статистики регулятора.

Сберегательная фаза

На повышение ставок по депозитам влияет рост ключевой, а также сезонный фактор, поскольку в последние месяцы года сберегательная активность традиционно увеличивается, пояснил главный управляющий директор Хоум Банка Андрей Спиваков. При этом по мере выравнивания уровней доходности по продуктам спрос на более долгосрочные вклады восстановится.

Более выгодные условия по коротким вкладам объясняются ожиданиями снижения ключевой ставки в будущем, пояснил Александр Бородкин из «Открытия». Кроме того, банки не заинтересованы в фиксировании настолько высоких процентов по длинным депозитам, поскольку сейчас это экономически невыгодно, отметил глава центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Михаил Прилепов.

Потребители в первую очередь выбирают краткосрочные продукты в условиях волатильности и колебания ключевой ставки, говорит зампред правления Почта Банка Алексей Охорзин. Благодаря этому у них появляется возможность зафиксировать высокую доходность и быстро реагировать на изменения условий на рынке.

— Даже после повышения ключевой большинство россиян используют вклады не для накопления средств, а для их сбережения от инфляции, — подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Инфляция может начать замедляться как раз за счет выгодных условий по депозитам — нынешний уровень ставки поможет укрепить рубль и снизить спрос на дорогие кредиты, уточнил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Также из-за этого улучшится ситуация с ликвидностью банков, что повысит устойчивость всего сектора.

При этом самим кредитным организациям переток средств на краткосрочные вклады никак не угрожает, добавил управляющий директор АКРА Валерий Пивень. Сокращение длительности депозитов может негативно повлиять на финансовые результаты банка, только если ставки находятся на низком уровне.