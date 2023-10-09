Нефть подорожала на 5% на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС

На фоне военных действий между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в районе секторе Газа 9 октября рано утром (1:08 по Гринвичу, 4:08 мск) нефть марки Brent выросла на 5,2%, до $88,99 за баррель, WTI — на 5,4%, до $87,22 за баррель. Однако к 14:18 МСК цены Brent и WTI скорректировались до $87,66 и $85,89 за баррель соответственно.

Несмотря на то что конфликт между Израилем и ХАМАС сейчас не представляет непосредственной угрозы поставкам нефти на мировой рынок, трейдеры опасаются эскалации конфликта на Ближнем Востоке, где располагается около половины мировых запасов сырой нефти, отмечает Bloomberg. Есть риск, что вооруженное противостояние может перерасти в более разрушительную гибридную войну, к которой подключатся Иран и США. Любые ответные меры против Тегерана, обвиняемого в причастности к нападениям ХАМАС на Израиль, могут поставить под угрозу проход судов через Ормузский пролив; через него проходит почти 17 млн барр. нефти и конденсата в сутки.

Утром 9 октября The Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на ХАМАС и ливанскую военизированную организацию «Хезболла», что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) работал с палестинской организацией над планом по нападению на Израиль. Но в представительстве Ирана при ООН опровергли это сообщение, а также заявили о «решительной поддержке Палестины».

Сейчас растет риск, что Израиль нападет на Иран, говорится в аналитической записке инвестбанка Citigroup. Несмотря на то что сценарий начала региональной войны следует учитывать, он все же не базовый, указывает основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

7 октября, накануне вторжения ХАМАС в Израиль, WSJ сообщила, что власти Саудовской Аравии, крупнейшего в мире производителя нефти, уведомили США о том, что в начале 2024 года готовы увеличить добычу, если цены на нефть будут высокими. Но эксперты Citigroup указывают, что текущий конфликт снижает ожидания, что Саудовская Аравия сократит или вовсе отменит ограничения добычи на 1 млн барр. в сутки.

За последние две недели до начала конфликта нефть Brent подешевела на более 10%, с пиковых за весь год $94,36 за баррель (27 сентября) до $84,58 за баррель (6 октября). Тому способствовали опасения по поводу высоких процентных ставок и замедления экономического роста. При этом в сентябре стоимость нефти росла на фоне заявления российского вице-премьера Александра Новака о продлении добровольного сокращения экспорта на 300 тыс. барр. в сутки до конца года и сообщения агентства Саудовской Аравии SPA об аналогичном продлении добровольного сокращения добычи на 1 млн барр.