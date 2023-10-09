18:40 (мск), источник: Ведомости

Курс доллара опустился ниже 100 рублей

Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 100 ₽, следует из данных Мосбиржи. Днем 9 октября курс доллара превысил 102 ₽ впервые с 23 марта 2022 г.

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Источник: Reuters

По состоянию на 17:50 американская валюта торговалась по 99,98 ₽ Курс евро, который днем поднимался выше 107 ₽, затем опустился до 105,25 ₽, а китайский юань — до 13,63 ₽

В Центробанке неоднократно подчеркивали, что видят основной причиной ослабления нацвалюты снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта. 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Регулятор объяснил решение усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия живет в рублевой зоне, поэтому уделение чрезмерного внимания курсу доллара является рудиментом прошлого. В Кремле не видят поводов для беспокойства в ослаблении курса национальной валюты. Песков также призвал «не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара».

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