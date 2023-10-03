Песков назвал чрезмерное внимание к курсу доллара «рудиментом прошлого»

«Есть определенные колебания, но мы все-таки живем с вами в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара — оно возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого», — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что не видит поводов для беспокойства в ослаблении курса национальной валюты, призвав «не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара». Он также напомнил, что стабильность экономики в стране полностью обеспечена регулятором и правительством.
Курс доллара превысил 100 ₽ 3 октября впервые с середины августа. В 07:07 мск доллар торговался по 100,06 ₽ (+0,58%). Но к 07:25 мск американская валюта уже опустилась до 99,85 ₽. На 15:18 мск стоимость доллара составляла 99,2 ₽.