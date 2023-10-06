Инвесторы ждут статистику по рынку труда США

Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии, в отсутствии торгов в Китае, ведущие площадки прибавляют в пределах 0,5%. Исключение составляет рынок Японии, снижающийся на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после незначительного снижения в четверг, сегодня утром отступают на 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent после негативной динамики днем ранее, сегодня утром консолидируется у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь чуть выше 84 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных повлиять на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию данных по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США. ФРС обращает внимание данную статистику при принятии решения по ставке, а значит она может дать инвесторам повод пересмотреть свои ожидания относительно траектории ставок в американской экономике, что скажется на динамике рисковых активов.

По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив сессию в районе 3 132 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания продаж в российских акциях. Основным поводом к негативной динамике выступит продолжение ухудшения ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в диапазон 80 — 85 долларов за баррель. При этом основное давление может прийтись именно на нефтегазовый сектор, который в большей степени будет реагировать на сложившуюся ситуацию. Отметим, что после консолидации, наблюдавшейся с начала текущей недели, есть риски отступления индекса Мосбиржи ниже 3 100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль находится под существенным давлением. Так, к 9.05 мск доллар и евро прибавляют 0,5% и 0,6%, поднявшись до 100,9 и 106,4 рубля соответственно, юань подтягивается на 0,4%, торгуясь в районе 13,79 рубля. В ходе сессии давление на национальную валюту может сохраниться. Однако ближе к концу дня часть участников торгов может перейти к фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в иностранных валюта, что позволит рублю отыграть часть потерь. При этом пара доллар/рубль, на наш взгляд, удержит позиции у нижней границы диапазона 100 — 105 рублей.

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