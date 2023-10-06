Курс евро впервые с середины августа превысил ₽106

Курс евро вырос на 29 копеек, или 0,28%, до ₽106,0625, свидетельствуют данные на Московской бирже по состоянию на 07:05 мск. В последний раз европейская валюта поднималась выше ₽106 на торгах 16 августа.

Курс доллара прибавил 19 копеек, или 0,19% и достиг отметки ₽100,6.

Давление на национальную валюту усилилось из-за снижения цен на нефть, отмечал ранее аналитик УК «Первая» Иван Капустянский. Всего за два торговых дня 4 и 5 октября стоимость декабрьских фьючерсов на нефть сорта Brent упала на бирже ICE Futures более чем на 7%.

«Кроме того, на валютном рынке, вероятно, сохраняется дисбаланс между спросом и предложением на иностранную валюту, несмотря на наращивание экспортной выручки, объемы которой уже должны были увеличиться за счет дорогой нефти», — добавил Капустянский.

«Мы полагаем, что помимо прочих факторов спекулятивная реакция отдельных участников рынка сейчас обусловлена в том числе планами по рекордному наращиванию расходов бюджета в ближайшие годы. Такой сценарий заметно усиливает девальвационные ожидания в отношении рубля», — указал аналитик «Велес Капитала» Юрий Кравченко.

По мнению Ивана Капустянского, Банк России на заседании 27 октября, вероятно, снова повысит ключевую ставку. Это может еще больше ограничить спрос на импорт и, как следствие остановить ослабление рубля, пояснил аналитик. Ранее эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», говорили, что эффект от ужесточения денежно-кредитной политики еще не в полной мере отразился на стоимости российской валюты. В «БКС Мир Инвестиций» подсчитали, что обычно рост ставки оказывает влияние на рубль с лагом в несколько месяцев.

Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин полагает, что дальнейшего быстрого ослабления рубля с текущих уровней не будет. «Поддержку ему способно оказывать увеличение экспортной выручки, которое уже должно было произойти за счет сильного подорожания нефти в предыдущие несколько месяцев», — уверен аналитик.

Руководитель направления «Анализ отраслей и финансовых рынков» ПСБ Евгений Локтюхов прогнозирует дальнейшее ослабление российской валюты. В частности, в отношении доллара США он допускает рост до ₽106 в случае, если он закрепится на трехзначных уровнях.