Эксперты описали стратегии компаний в условиях дефицита кадров

Рекордно низкая безработица и острая нехватка кадров заставляют работодателей искать способы адаптации к новым реалиям рынка труда. Среди стратегий в поиске и удержании персонала — повышение зарплат, снижение требований к опыту, навыкам и возрасту кандидатов, улучшение условий труда. РБК спросил экспертов о том, как изменился рынок труда за последний год и какова глубина нехватки сотрудников.

С сентября 2022 года уровень безработицы опустился с 3,9% от рабочей силы до исторического минимума 3% — по последним данным Росстата на август. До начала спецоперации на Украине и ввода западных санкций, затронувших в том числе поставки в Россию целого ряда товаров, безработица в январе 2022 года составляла 4,4%.

В числе главных причин снижения предложения на рынке труда эксперты называли проблемы, связанные как с демографической ямой 1990-х и повышенной смертностью в пандемию коронавируса, так и с релокацией россиян и уходом на военную службу по частичной мобилизации, писал РБК.

В то же время спрос на труд в первой половине 2023 года заметно вырос из-за расширения импортозамещающих производств и увеличения госзаказа, отмечал Центробанк в докладе «Региональная экономика», опубликованном в сентябре.

Глубина дефицита кадров

Как следует из августовского опроса ЦБ, в том месяце 60% предприятий сообщили о нехватке персонала, в большей степени — квалифицированных специалистов. Проблемы с наймом персонала есть у 80% компаний. Среди основных причин этого респонденты называли несоответствие уровня квалификации соискателей, а также завышенные зарплатные ожидания кандидатов.

Наибольший дефицит кадров испытывают обрабатывающие производства, особенно в машиностроении и химической промышленности. В связи с ростом числа заказов от государства часть производств перешла на работу в три смены, констатирует ЦБ. В частности, такой график ввели производители металлических изделий в Воронежской, Владимирской, Тамбовской и Новосибирской областях. Одно из приборостроительных предприятий юга России ввело четвертую рабочую смену.

Данные hh.ru, предоставленные РБК, показывают, что по состоянию на 1 октября число вакансий на портале в полтора раза больше, чем в тот же период прошлого года. В октябре 2021 года вакансий было на треть меньше, чем сейчас. Число же резюме, наоборот, сократилось по сравнению с прошлым годом, правда, не очень значительно — их на 3% меньше, чем в 2022 году, но на 15% больше, чем в 2021-м.

«Статистика вакансий и резюме этой осенью отражает весьма тревожные для работодателей тренды. Разрыв между спросом и предложением на рынке труда продолжает нарастать и достигает пиковых значений», — комментирует главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. Такая картина характерна в целом для разных категорий персонала: синих и белых воротничков, сотрудников с опытом и без, граждан РФ и мигрантов и т. д. Как следствие, работодатели получают меньше откликов, чем рассчитывают, уточняет она.

Соотношение количества активных резюме и среднего числа актуальных вакансий сегодня составляет 3,3 пункта по стране в целом. «Это указывает на беспрецедентную жесткость рынка. Причем наиболее критическая ситуация — в самых востребованных у работодателей профессиональных областях. Это рабочий персонал, розница, производство, строительство, транспорт, продажи. Здесь на одну вакансию приходится всего 1,8−2,6 резюме», — приводит статистику Данина.

Напротив, избыточное количество соискателей — в сферах, где спрос на работников не так высок. Это искусство и массмедиа, а также маркетинг и административный персонал. Но доля таких вакансий в структуре общего спроса невелика.

Рынок соискателя

По данным «Авито Работы», поступившим в РБК, в третьем квартале текущего года число вакансий на портале выросло в 2,3 раза. Абсолютным лидером стала сфера управления персоналом с приростом числа предложений о работе в 3,1 раза. «Необходимость в специалистах по управлению персоналом во многом связана с потребностью бизнеса в оперативном и эффективном найме квалифицированных кадров», — поясняет управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

По оценке консалтинговой компании RosExpert, среди наиболее востребованных позиций в компаниях сейчас IT-специалисты (разработчики, бизнес-аналитики, специалисты по информационной безопасности и т. д. ). Также большой спрос на производственных рабочих и инженерные специальности — вакансии на таких работников стали закрываться дольше.

«Сложившуюся на рынке труда ситуацию точнее описывать термином “рынок труда соискателя”, — отметили во ВНИИ труда, комментируя проблему дефицита кадров. — Это положение благоприятно для соискателя, поскольку дает работникам большую свободу выбора, а работодателей подталкивает к конкуренции за сотрудников через увеличение заработных плат и улучшение условий работы».

По оценке подведомственного Минтруду института, на рынке труда фиксируется определенный квалификационный дисбаланс. Он возник в результате быстро меняющихся требований к профессиональным навыкам и знаниям на фоне импортозамещения, развития производственно-промышленной сферы, при том что до этого долгое время абитуриенты и соискатели больше интересовались профессиями в сфере услуг и работой в административно-управленческом сегменте.

Во ВНИИ труда убеждены, что «потенциал для сглаживания этого дисбаланса есть». «К 2030 году численность трудоспособных граждан до 29 лет прирастет почти на 3 млн человек. Кроме того, все большее распространение приобретает переобучение взрослых», — отметили там.

Повышение зарплат

Основная стратегия работодателей в условиях нехватки кадров, на которую указывают все эксперты, — это повышение зарплат. Согласно опросу ЦБ, с начала 2023 года 75% предприятий уже повысили зарплату сотрудникам. До конца года это планируют сделать 30% респондентов (в это число включаются и те фирмы, которые уже повышали зарплаты в этом году).

По данным «Авито Работы», средний размер предлагаемых зарплат за год увеличился на 38% и достиг уровня 60 137 ₽ в целом по стране. Наибольший прирост размера заработных плат произошел в сферах образования и промышленности. По данным Росстата, в июле 2023 года средняя номинальная зарплата в организациях составила 71,4 тыс. руб.

Вопреки обычной экономической ситуации, когда рост оплаты труда происходит на фоне повышения производительности, сейчас размер вознаграждения увеличивается в отрыве от результатов и роста эффективности работников, говорит Данина. «В условиях острого дефицита кадров для большинства компаний это порой единственный и самый простой инструмент привлечения и удержания работников», — подчеркивает она. В свою очередь, ЦБ предупреждал, что повышение зарплат привело к усилению инфляционного давления.

Двигает зарплаты вверх и снижение притока мигрантов, добавляет эксперт. Об оттоке иностранных работников из-за ослабления рубля сообщали одновременно представители разных отраслей, в частности аграрного сектора и ресторанного бизнеса. О том, что из России может уехать до трети трудовых мигрантов в связи с ростом курса доллара, предупреждал глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов, писали «Ведомости». В начале октября на валютных торгах курс доллара вновь превысил уровень 100 ₽, прежде это случилось в середине августа.

Компании начали менять сам подход к формированию размера вознаграждения сотрудников, говорит директор проектов практики решений для HR RosExpert Анастасия Петрович, ссылаясь на данные Общеотраслевого обзора зарплат RosExpert, вышедшего в сентябре. Если раньше рыночную медиану по зарплатам в ряде сфер в значительной степени формировали западные компании и «за каждой цифрой стояло вознаграждение реального человека», то после их ухода с российского рынка «компаний, которые платят в среднем по рынку, стало существенно меньше», описывает она ситуацию. То есть теперь медианная зарплата стала некой «расчетной величиной», тогда как компаний-ориентиров, которые реально платят медиану, практически не осталось: работодатели стали сопоставлять размер вознаграждений с референтными группами сотрудников, смотреть отдельные срезы по категориям должностей для пересмотра зарплат, поясняет Петрович.

Еще один зарплатный тренд последнего времени — усиление тенденции к пересмотру оплаты труда персонала несколько раз в год. Больше других повышают зарплаты своим сотрудникам компании IT и сектора digital. В среднем они заложили в бюджет пересмотр окладов на 10% на 2023 год, что выше, чем в прочих отраслях, приводит данные Петрович.

По прогнозу Минэкономразвития, реальная зарплата работников организаций в целом по России в 2023 году вырастет на 6,2%. Среднемесячная начисленная зарплата вырастет более существенно — на 12,4%, до 73,4 тыс. руб. Согласно консенсус-прогнозу Банка России, номинальная зарплата вырастет на 11,2% в этом году. Расчеты самого ЦБ на основе прогнозов аналитиков по номинальной заработной плате и средней инфляции предполагают, что реальная зарплата вырастет на 5,5%.

Другие стратегии работодателей

Помимо повышения зарплат компании стараются удерживать и привлекать сотрудников другими способами. Среди них:

Снижение требований к кандидатам Речь идет о снижении требований к квалификации, образованию, возрасту, отмечает старший партнер консалтинговой компании НЭО Елена Устюгова. «Эта стратегия требует эффективной внутренней системы обучения и развития персонала, с тем чтобы компенсировать недостающие навыки кандидатов. Крупным компаниям на помощь приходят корпоративные и технологические университеты, на базе которых можно дообучить работников», — поясняет она.

Растет спрос на сотрудников предпенсионного возраста, самых молодых, людей с ограниченными возможностями и на другие группы кандидатов, ранее бывшие вне основного фокуса большинства работодателей, добавляет Данина.

Кроме того, компании привлекают к сотрудничеству внештатных работников, в том числе самозанятых, для выполнения разовых или временных работ, отмечает заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Завоз персонала на производственную площадку Это могут быть как внешние, так и внутренние мигранты. По оценке Устюговой, такой персонал будет дороже локального в 1,5−1,7 раза. Чтобы закрывать потребности в персонале за счет работников из других стран и регионов, нужно снижать законодательные барьеры в регулировании внешней трудовой миграции, стимулировать внутреннюю миграцию и повышать мобильность трудовых ресурсов, полагает Данина.

Привлечение заключенных на рабочие места В августе о приеме на работу 500 заключенных сообщила компания Ozon. Ранее привлекать осужденных к строительству объектов планировали РЖД. Этот источник рабочей силы имеет ряд особенностей, но даже если компания к ним готова, он доступен в первую очередь для крупных компаний, оценивает Устюгова.

Улучшение условий труда Помимо размера зарплаты соискатели при выборе работы обращают внимание на условия труда — график, удаленность производственной площадки, транспортную доступность, социально-бытовые условия, внутренний климат в коллективе. По оценке НЭО, эти факторы являются решающими почти для 50% сотрудников при принятии решения о том, оставаться ли в компании. «Мы видим, что все больше соискателей обращают внимание именно на нематериальные факторы: кандидатам важно знать, какая корпоративная культура в компании, какие ценности, какая атмосфера в коллективе, как бренд чувствует себя на рынке — все это ложится в задачи бизнеса по работе с персоналом», — подтверждает Ветерков.

Автоматизация процессов для снижения числа требуемых сотрудников Эта стратегия заключается в стремлении компании снизить или полностью убрать факторы вредности и снизить риски травматизма с помощью автоматизации и цифровизации. Например, рабочее место машиниста конвейера может быть трансформировано в оператора пультовой.

Одно из крупнейших предприятий, осуществляющих производство бытовой химии на юге России, повысило производительность труда за счет установки линии по автоматическому закупориванию бутылок. Благодаря этому потребность предприятия в сотрудниках снизилась на 7,5%, приводили пример аналитики ЦБ в докладе.

Однако на реализацию этой стратегии требуются инвестиции: их объем сопоставим с тратами на повышение вознаграждения на 20−30% на горизонте 20 лет, предупреждает Устюгова.

Гибридный режим работы и бронь от военной службы По данным «пульс-опросов» RosExpert Pulse за первое полугодие 2023 года, компании развивают существующие инструменты по удержанию и привлечению персонала. Среди них — гибридный формат работы, оформление мобилизационной брони, обучающие программы, улучшение офисных пространств.

Статистика hh.ru показывает, что на начало октября вакансий с удаленным или гибридным режимом работы стало на 162% больше, чем в прошлом году, и на 86% больше, чем в пандемийном 2021-м. Сейчас на портале около 89 тыс. таких вакансий.

Также за год после объявления частичной мобилизации на 255% выросло число вакансий с упоминанием брони или отсрочки от военной службы — с 0,4 тыс. до 1,5 тыс. штук.