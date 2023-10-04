Правкомиссия одобрила проект о сохранении пособий работающим полный день матерям

Предложенный Минтрудом проект предлагает внести изменение сразу в несколько законодательных актов — статью 256 Трудового кодекса (ТК) РФ, а также в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». В действующей статье 256 ТК РФ указано, что в отпуске по уходу за ребенком женщины могут работать неполный рабочий день или на дому с сохранением права на получение пособия. Минтруд, в свою очередь, предлагает оставить выплаты и для работающих полный день матерей. В министерстве считают, что это повысит качество жизни семей, а также стимулирует женщин к досрочному выходу из декрета, говорится в материалах правкомиссии, с которыми ознакомились «Ведомости».

Средний размер пособия в 2024 г. составит 17 811 ₽, в 2025 г. — 20 406 ₽, в 2026 г. — 22 458 ₽, также сказано в материалах. В связи с этим, согласно подсчетам Минтруда, дополнительные расходы бюджета в случае принятия законопроекта в 2024 г. составят 1,4 млрд руб., в 2025 г. — 1,6 млрд, в 2026 г. — 1,8 млрд, говорится в документе.

Президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня, предложил выплачивать пособие на ребенка до 1,5 лет и единое детское пособие в течение всего периода их действия независимо от того, увеличился семейный доход или нет. В своем выступлении президент говорил, что «в силу объективных демографических процессов предложение на рынке труда будет ограниченным». Социальные выплаты, привязанные к размеру доходов семьи, по его словам, не стимулируют человека искать новую работу. Даже при незначительном увеличении зарплаты выплаты отменяются или их размер существенно снижается.

«Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой. Я думаю, что вы понимаете, уважаемые коллеги, в условиях такой низкой безработицы это стимул для людей выходить на работу», — сказал Путин. В тот же день он дал соответствующее поручение правительству.

В ходе обсуждения законопроекта свои правки и замечания представил в том числе Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Эксперты института считают, что если женщины будут совмещать уход за ребенком с полным рабочим днем, то пособие будет считаться не компенсацией утраченного заработка, a дополнительными выплатами работающим. Пособие в таком случае утратит свою первоначальную цель — компенсацию заработной платы. Эксперты настаивают на том, что выплата, предлагаемая законопроектом, не может считаться пособием по уходу за ребенком, поскольку из-за полного рабочего дня женщина не сможет совмещать эти занятия. Институт также предложил повысить размер выплаты по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет до 100% среднего заработка женщины. По мнению экспертов, это помогло бы компенсировать утраченную заработную плату и ослабить необходимость совмещать уход за ребенком и работу.

В ответе на замечания Минтруд назвал суждение института «оценочным». Министерство считает невозможным оценить количество времени, которое женщина должна посвящать уходу за ребенком. Предлагаемый законопроект страхует не только от риска временной утраты основного заработка, но и от дополнительных расходов во время ухода за ребенком, заключили в ведомстве.

Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) считает, что это «сверхактуальный законопроект», поскольку большая часть женщин вынуждена работать в декретном отпуске, при этом теряя право на получение пособия. Она выразила уверенность в том, что «большая часть депутатов поддержит инициативу Минтруда, защитив интересы и матери, и ребенка». При этом Останина отметила, что такой законопроект вряд ли кардинально изменит демографическую ситуацию, но он будет способствовать укреплению уверенности женщин в том, что ребенок не станет помехой работе.

Рынок труда трансформируется: растет доля вакансий с частичной и дистанционной занятостью, поэтому законопроект Минтруда особенно актуален, считает демограф Алексей Ракша. «Он должен снизить бедность семей с детьми и, может быть, чуть-чуть повысит рождаемость вторых и третьих детей», — сказал он «Ведомостям». Демограф Елена Егорова пояснила, что «первых детей пока некому рожать», так как в стране «слишком мало женщин в возрасте от 20 до 25 лет». Она сомневается и в том, что выплаты таких пособий смогут заставить россиянок задуматься о рождении второго ребенка.