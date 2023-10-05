Рынок игнорирует падение цен на нефть

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в среду снизился на 0,31%, до 3134,25 п. на фоне дальнейшего падение на рынке облигаций. Индекс РТС понизился на 0,24% до 991,35 п.

Котировки Brent резко снизились (более чем на 5%) после выхода данных по запасам нефти в США, которые показали опережающий ожидания рост запасов бензина. Саудовская Аравия поспешила подтвердить планы по сокращению добычи нефти на 1 млн барр./ сутки до конца 2023 года.

Лучше рынка динамику показали акции Мечела (MTLR 215,99 ₽, +3,25%) после выхода новостей о росте цен на российский экспортный уголь в сентябре более чем на 14%.

Основные валюты по отношению к рублю: доллар США ослаб до 99,5800 ₽, евро окреп до 104,7625 ₽

Минфин РФ с 6 октября по 7 ноября увеличит лимит ежедневных покупок валюты и золота по бюджетному правилу до 18,12 млрд руб., однако Банк России в целях снижения волатильности на валютном рынке не транслирует сделки на внутренний рынок до 2023 года, что не окажет существенного влияния на курс национальной валюты.

Основные новости и события. Сбербанк (SBER 259,53 ₽, −0,05%) сообщил о рекордном росте ипотечного кредитования до 564 млрд руб. в сентябре 2023 года (или до 3,3 трлн руб. за девять месяцев с начала года).

Объем ввода в эксплуатацию жилья в России по итогам девяти месяцев 2023 года составил 79 млн кв. м, заявили в Минстрое.

Продажи Соллерса (SVAV 1018 ₽, +1,8%) в России за девять месяцев с начала 2023 года выросли на 39,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 30507 автомобилей, в сентябре было продано 5110 автомобилей. По оценке Минпромторга, с января по сентябрь 2023 года в России всего было продано 905926 новых автомобилей (возрастом до трёх лет), что на 49% превышает продажи в том же периоде прошлого года.

СПБ Биржа (SPBE 160,5 ₽, −0,43%) с 6 октября 2023 года предоставит доступ к торгам пяти новых международных ETF. Таким образом, общее количество доступных ETF вырастет до 200.

Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет России в сентябре увеличились на 15% по сравнению с августом и составили 739,9 млрд руб., следует из данных Минфина. Нефтяники получили 298,7 млрд руб. по топливному демпферу в сентябре, что положительно для маленьких игроков отрасли, таких как Татнефть (TATN 634,2 ₽, −0,77%).

В сентябре сделки на Московской бирже совершали более 3,5 млн частных инвесторов, что соответствует новому максимуму этого показателя.

Ожидания и торговые идеи. В среду утром на мировых рынках позитивные настроения: японский индекс Nikkei 225 растет на 1,7%, гонконгский индекс Hang Seng — 0,5%. В отношении российского рынка придерживаемся нейтрального взгляда.

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