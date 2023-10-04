В сентябре частные инвесторы обновили рекорд активности на Мосбирже
Сделки с ценными бумагами на торговой площадке совершили 3,5 млн человек.
Сделки с ценными бумагами на торговой площадке совершили 3,5 млн человек.
В сентябре на Московской бирже заключало сделки рекордное количество частных инвесторов — более 3,5 млн человек (+117 тысяч к предыдущему месяцу), следует из сообщения торговой площадки. Тем самым был побит рекорд августа текущего года, когда данный показатель был на уровне 3,4 млн человек.
Доля физических лиц в объеме торгов акциями составила 81%, в объеме торгов облигациями — 30%, на спот-рынке валюты — 17%, на срочном рынке — 62%. За месяц частные инвесторы вложили в облигации 67,7 млрд рублей, в акции — 24,8 млрд рублей, в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) — 23,3 млрд рублей.
В сентябре самыми популярными бумагами в портфелях частных инвесторов были:
Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам сентября достигло 27,5 млн (+690 тысяч человек за сентябрь, +4,6 млн человек с начала 2023 года), ими открыто 47,5 млн счетов (+1,6 млн счетов за сентябрь). Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за месяц на 37,4 тысяч (общее количество открытых ИИС на 30 сентября достигло 5,7 млн штук). Оборот по ИИС достиг значения в 258,8 млрд рублей, из которых 86,2% были сделки с акциями, 5,6% — с облигациями, а 8,2% — с паями фондов.