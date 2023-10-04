В сентябре частные инвесторы обновили рекорд активности на Мосбирже

В сентябре на Московской бирже заключало сделки рекордное количество частных инвесторов — более 3,5 млн человек (+117 тысяч к предыдущему месяцу), следует из сообщения торговой площадки. Тем самым был побит рекорд августа текущего года, когда данный показатель был на уровне 3,4 млн человек.

Доля физических лиц в объеме торгов акциями составила 81%, в объеме торгов облигациями — 30%, на спот-рынке валюты — 17%, на срочном рынке — 62%. За месяц частные инвесторы вложили в облигации 67,7 млрд рублей, в акции — 24,8 млрд рублей, в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) — 23,3 млрд рублей.

В сентябре самыми популярными бумагами в портфелях частных инвесторов были:

обыкновенные акции Сбербанка (29,5%);

акции «Газпрома» (16,6%);

акции «Лукойла» (13,8%);

привилегированные акции Сбербанка (7,3%);

привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (7,1%).

Среди долговых бумаг чаще всего частные инвесторы для вложений выбирали облигации Сбербанка, ВТБ, замещающие облигации «Газпрома», а также облигации федерального займа (ОФЗ) и еврооблигации Минфина.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам сентября достигло 27,5 млн (+690 тысяч человек за сентябрь, +4,6 млн человек с начала 2023 года), ими открыто 47,5 млн счетов (+1,6 млн счетов за сентябрь). Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за месяц на 37,4 тысяч (общее количество открытых ИИС на 30 сентября достигло 5,7 млн штук). Оборот по ИИС достиг значения в 258,8 млрд рублей, из которых 86,2% были сделки с акциями, 5,6% — с облигациями, а 8,2% — с паями фондов.