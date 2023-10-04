Минфин увеличит покупку валюты и золота по бюджетному правилу в октябре

Министерство перешло к покупке иностранной валюты в августе на фоне увеличения нефтегазовых доходов месяцем ранее — они превысили установленный базовый уровень на 157,9 млрд руб. С 7 августа по 6 сентября Минфин направил на эти цели 40,5 млрд руб., а ежедневный объем покупок составил 1,8 млрд руб. С 7 сентября по 5 октября министерство увеличило сумму покупки до 276,16 млрд руб. или до 13,15 млрд руб. ежедневно.

В октябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов (НГД) федерального бюджета прогнозируется в размере 513,48 млрд руб., говорится в сообщении министерства. В сентябре бюджет получил нефтегазовые доходы в размере 740 млрд руб., из них 69 млрд руб. — дополнительные (то есть сверх установленного базового уровня). При этом фактически полученные доходы в сентябре оказались на 114,8 млрд руб. меньше ожидаемого уровня.

Минфин возобновил операции в рамках обновленного бюджетного правила с 13 января. Согласно нему, годовые базовые нефтегазовые доходы бюджета определены на уровне 8 трлн руб., а поступления сверх этой суммы должны направляться в ФНБ. Объем операций с валютой зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Если ожидаемые поступления превышают базовый месячный уровень, Минфин закупает юани, а при недополучении нефтегазовых доходов — продает соответствующий объем валюты. Все операции проходят на Московской бирже в инструменте «китайский юань—рубль».

С начала года нефтегазовые доходы превысили базовый уровень в марте — на 12,7 млрд руб. и в июле — на 157,9 млрд руб. В остальные месяцы Минфин фиксировал недобор нефтегазовых доходов по сравнению с планом.

После перехода Минфина к покупке валюты эксперты выражали опасения относительно влияния этих операций на рубль, который начал стремительно падать с июня текущего года и достиг психологической отметки в 100 ₽/$ в августе. В сентябре национальная валюта торговалась в диапазоне от 94 — 97 ₽/$. Курс рубля ненадолго укрепился после того как Центробанк ускорил продажу валюты почти в десять раз с целью погашения валютного выпуска евробондов. С 14 по 22 сентября регулятор продал иностранную валюту на 150 млрд руб. для предоставления держателям валютных облигаций выплат в рублях. На 21 сентября курс доллара США опустился до 95, 91 ₽/$. 2 октября курс снова оказалось близок к отметке в 100 ₽ (99,76 ₽), 4 октября стоимость доллара оценивается в 99,49 ₽/$.

В целях снижения волатильности курса ЦБ объявил о приостановке с 10 августа и до конца года покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина. Это решение нивелирует любое влияние роста покупок валюты на рубль, считает экономист Газпромбанка Павел Бирюков. По его оценке, поддержку национальной валюте будут по-прежнему оказывать продажи валюты ЦБ и экспортерами в рамках новых гибких пошлин.

При текущем курсе и ценах на нефть нефтегазовые доходы будут находиться на уровне 1,1−1,2 трлн руб. ежемесячно, что в 2 раза выше уровня первого полугодия и выше прогнозов по бюджету на 2024 г., говорит руководитель направления Аналитики корпоративного бизнеса Банка ДОМ.РФ Виктор Тунев.

С одной стороны, высокие нефтегазовые доходы бюджета в моменте увеличат продажи валюты экспортерами и могут способствовать укреплению рубля до конца года, считает он. C другой — участники рынка видят тот «навес», который формируется отложенными на следующий год покупками валюты по бюджетному правилу. По мнению эксперта, рубль останется в диапазоне 90−100 ₽/$ в ближайшие месяцы.