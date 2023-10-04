Как подготовиться к распродажам облигаций: рассказывают эксперты

Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла максимума 2007 года — цена бондов упала до 15-летнего минимума. «Падение мировых рынков продолжается», — отмечается в обзоре «Альфа-банка». Всему виной «стремительный рост доходности казначейских облигаций», считают аналитики.

Спрос и цены на гособлигации в США и России упали: игроки ждут нового повышения ставок центрабанками и не спешат вкладываться в эти инструменты.

«Для долгосрочного инвестора падение рынка всегда представляет из себя хорошую возможность докупить позиции по выгодной цене. Конечно, при этом важно набраться терпения и не ждать немедленных результатов», — пояснил Тимур Нигматуллин, старший инвестиционный консультант ФГ «Финам».

Через 2−3 года рынок акций способен догнать и перегнать курс доллара, принести реальную доходность. При этом облигации позволяют структурировать портфель таким образом, что уровень волатильности не был чрезмерным. Тимур Нигматуллин старший инвестиционный консультант ФГ «Финам»

«С одной стороны, слабый рубль — позитивно для экспортеров», — добавляет управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов.

Доходы экспортеров растут в этом случае: чем ниже курс национальной валюты, тем больше рублей получается при конвертации валютной выручки в России.

«Хотя здесь нужно отметить, что с 1 октября начинают действовать пошлины, которые зависят от курса рубля», — добавил Попов.

С другой стороны, чем слабее рубль, тем выше инфляция. Она повышает вероятность дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ, и как следствие повышает доходность облигаций: за счет падения «тела» облигации они становятся более привлекательными, чем акции.

«Из-за этих двух факторов сложилась патовая ситуация. Либо рубль крепнет, что негативно для экспортного фондового рынка, либо ставка растет, что также является негативом. Это мы и наблюдаем по индексу МосБиржи, который с начала августа находится в боковике, иногда предпринимая попытки выйти из него в обе стороны», — рассказал Сергей Попов.

По нашему мнению, розничному инвестору стоит часть средств перевести в облигации, несмотря на угрозу дальнейшего повышения ставки. Короткие облигации слабо отреагируют на рост, а длинные предоставляют возможность зафиксировать хорошую доходность на несколько лет. Сергей Попов управляющий директор GIF Global Invest Fund

«Что касается акций, то можно продолжать держать “голубые” фишки с хорошим дивидендным потенциалом, например, “Лукойл”, “Роснефть”, Сбер. Но в текущих условиях мы считаем, что потенциал роста рынка ограничен. Поэтому лучше подождать более выгодных цен для покупки», — отметил Сергей Попов.

Динамика российского фондового рынка сейчас отражает ястребиную политику Центрального Банка. «Российский регулятор борется с инфляцией и ослаблением национальной валюты», — отметил Андрей Бородавка, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами ИК «ВЕЛЕС Капитал».

«Сейчас долговой рынок предлагает достойные доходности: 12−14% годовых можно зарабатывать в надежных облигациях и банковских депозитах, без риска волатильности в акциях. Для многих инвесторов идея получать стабильную фиксированную доходность кажется привлекательной — активность в акциях снижается», — пояснил эксперт.

По его словам, российское инвестиционное сообщество также наблюдает за тем, что происходит за океаном — американские бумаги локально падали. После заявлений ФРС о длительном периоде высоких ставок — американский эталонный индекс S&P500 снижался на 5% в течение нескольких торговых сессий. Высокие ставки — это проблема для всех мировых рынков, инвесторы пытаются искать позитив, индексы нащупывают уровни поддержки.

Поэтому единого совета или стратегии, как действовать в текущей ситуации рядовому среднестатистическому инвестору, существовать не может, отметил собеседник. У каждого владельца капитала будет индивидуальная стратегия и свое виденье рынка и риска. Если у инвесторов уже сформирован портфель, и он находится в просадке, не стоит совершать эмоциональных действий.

«Предположительно, Индекс Московской биржи не будет сильно снижаться, однако вполне вероятный сценарий — это боковое движение в течение некоторого периода. Если ситуация будет ухудшаться — можно воспользоваться инструментами срочного рынка, например, захеджировать портфель с помощью опционов. Здесь нужны специальные знания и навыки, но в целом при желании в этой теме можно и нужно разбираться для того, чтобы более гибко управлять своими инвестициями», — предупредил Андрей Бородавка.

Для тех инвесторов, кто только собирается формировать портфель, лучшее решение — покупать выбранные бумаги маленькими лотами, наблюдать, как будут вести себя купленные позиции и при положительной динамике добавлять дополнительный объем. Андрей Бородавка руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами ИК «ВЕЛЕС Капитал»