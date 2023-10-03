14:09 (мск), источник: Известия

Силуанов заявил об индексации в России всех социальных обязательств

Министр финансов России Антон Силуанов 3 октября на парламентских слушаниях по проекту бюджета на следующую трехлетку в Совфеде заявил, что в стране проиндексируют все социальные обязательства.

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Источник: РИА "Новости"

«Несколько позиций, что учтены в трехлетнем плане. Индексация пенсий, об этом тоже неоднократно говорилось. В следующем году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции — это 7,5%. И средний размер такой пенсии составит 23 244 рубля. А общий объем расходов на пенсии — почти 600 млрд рублей», — сказал он.

Помимо этого, глава Минфина указал, что общий объем единого пособия превысит 4 трлн рублей, свыше 4 млн семей получат материнский капитал, на него будет выделено государством 1,6 трлн. Средства также направят на жилищную помощь многодетным семьям. Кроме того, более 100 млрд рублей пойдет на поддержку малоимущих граждан в рамках социального контракта.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что, по данным доклада Счетной палаты (СП), в первом полугодии 2023-го реальные начисленные пенсии увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

До этого, 22 сентября, депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 января 2024 года в России увеличится размер пенсий.

В тот же день правительство РФ подготовило проект нового трехлетнего бюджета. Он был составлен на основе прогноза о высоких темпах прироста экономики России — около 2,2−2,3% в 2024—2026 годах. Согласно ему, в 2024 году ожидается поступление 35 трлн рублей, в 2025-м — 33,5 трлн рублей и, наконец, в 2026 году — около 34 трлн рублей.

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