Российские клиенты Binance нашли замену уходящей криптоплатформе

Продажа российского бизнеса криптобиржи Binance привела к переходу ее российских клиентов на другие платформы, и не только на выкупившую ее бизнес компанию CommEX. Об это сообщает газета «Коммерсант».

По словам СЕО Satoshkin Дмитрия Степанина, активность операций p2p на Binance заметно снизилась — в среднем на 10−30%. Согласно данным сервиса P2P.Army, который отслеживает количество активных объявлений на p2p-платформах различных бирж, в начале 2023 года на Binance приходилось около 7,7 тысяч объявлений по рублевым p2p-операциям в день. К середине 2023 года их количество снизились до 6,3 тысяч штук, на конец сентября — до 3,4 тысяч штук. На 3 октября данные по рублевым операциям на Binance отсутствовали.

В первую очередь, по словам господина Степанина, криптотрейдеры переходили на биржу ByBit, которая «в последнее время была очень активна в маркетинге». Дополнительный приток получат и другие биржи, схожие по функционалу с Binance, — Huobi, Bitget, Kucoin, Gate.io и другие, считает он. И, по данным сервиса P2P.Army, у других криптобирж количество активных объявлений планомерно росло. У Huobi в первой половине года их количество составляло 3,9−4 тысяч штук, в сентябре оно выросло до 4,3 тысяч, в начале октября — до 4,5 тысяч штук. У биржи Bybit количество объявлений в первом полугодии составляло 1,8 тысяч штук, но в начале осени достигло 2,2 тысячи, а в октябре превысило 2,7 тысяч штук.

На Binance зарегистрировано очень большое количество пользователей из РФ. «Но у всех будет персональный выбор, присоединиться к нам или попытать удачу с другой платформой», — заявил «Коммерсанту» CEO CommEX Антон Торопцев. Он предполагает, что приток на площадку составит около 1 млн пользователей. В Binance число российских клиентов не называют.

Процесс перевода клиентов с Binance будет происходить поэтапно. В настоящее время пользователи могут зайти на CommEX с использованием аккаунта Binance, но передается только базовая информация KYC и данные логина. В течение недели, по словам Антона Торопцева, появится возможность передать полные данные KYC. Передача активов пока инициируется исключительно пользователями.