Работа на себя и право на пособие. Как ИП получить выплаты в случае болезни

Право на больничное пособие имеют индивидуальные предприниматели. При этом они должны соблюсти условие — встать на учёт в Социальный фонд России. Незарегистрированные как ИП граждане, обеспечивающие сами себя работой и доходом, не могут рассчитывать на выплаты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Единственный вариант исправить ситуацию — зарегистрироваться как ИП и затем встать на учёт в СФР.

Куда обращаться?

Социальный фонд,

МФЦ,

портал «Госуслуги» (услуга называется «Регистрация и снятие с учёта страхователей»).

Как рассчитываются страховые взносы?

Годовой взнос равен 2,9% МРОТ x 12 x районный коэффициент, где МРОТ — минимальный размер оплаты труда, установленный на начало года, за который уплачиваются взносы, районный коэффициент к зарплате применяется только для территорий, где они установлены, — Крайний Север и приравненные к нему местности (Якутия, Камчатский край, Мурманская область и др.).

Пример расчёта

С 1 января 2023 г. МРОТ равен 16 242 ₽ Следовательно, годовой взнос 5652 ₽ 22 коп. = 16 242 ₽ x 2,9% x 12.

Для некоторых районов Архангельской области есть районный коэффициент к зарплате 1,2. Поэтому годовой взнос 6782 ₽ 66 коп. = 16 242 ₽ x 1,2×2,9% x 12. Чем больше взнос, тем выше выплаты.

С 1 января 2024 г. МРОТ увеличится до 19 242 ₽

Как получить выплаты в случае болезни?

1. Обратиться к врачу, который выпишет электронный больничный.

2. Подать заявление на выплаты через личный кабинет страхователя на сайте СФР.

Важно знать!

Уплаченные взносы за текущий год дают право на оплачиваемый больничный только в следующем году.

Например, в 2024 г. его сможет получить тот, кто подаст заявление и заплатит взносы до 31 декабря 2023 г.

Если взносы уплачены не полностью, то выплат по больничному не будет.

Уплатить взносы нужно за весь год, даже если договор заключён в середине года.