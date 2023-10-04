Цены на нефть: на чем держимся
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», о том, каких новостей ждут трейдены сырьевого рынка и что будет с ценами на «черное золото» дальше.
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», о том, каких новостей ждут трейдены сырьевого рынка и что будет с ценами на «черное золото» дальше.
Во вторник цены на нефть отскочили. Уровень поддержки $90 за баррель был протестирован и успешно устоял, указывая на сохраняющуюся силу покупателей. Новостной фон формировали предварительные данные по запасам в США, а также обсуждения в публичном поле возможного решения ОПЕК+. Общий сентимент можно охарактеризовать как нейтральный.
Фьючерсы на Brent строят консолидацию в рамках $90−95 за баррель. При появлении краткосрочных позитивных катализаторов котировки могут временно выскочить за пределы консолидации вверх, в том числе в район трехзначных значений, но вряд ли такие уровни будут устойчивыми.
Американский институт нефти оценил динамику запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе. Запасы нефти могли снизиться на 4,2 млн барр., при этом на терминале в Кушинге они выросли на 0,7 млн барр. Запасы бензина могли вырасти на 3,9 млн барр., дистиллятов — на 0,3 млн барр.
Сегодня официальные данные по запасам нефти в США представит EIА.
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