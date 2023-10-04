Цены на нефть: на чем держимся

Во вторник цены на нефть отскочили. Уровень поддержки $90 за баррель был протестирован и успешно устоял, указывая на сохраняющуюся силу покупателей. Новостной фон формировали предварительные данные по запасам в США, а также обсуждения в публичном поле возможного решения ОПЕК+. Общий сентимент можно охарактеризовать как нейтральный.

Сегодня альянс нефтепроизводителей вновь соберется, чтобы обсудить производственную политику. Консенсус предполагает, что уровни добычи останутся без изменений, однако отдельные аналитики высказывают мнение, что Саудовская Аравия могла бы начать постепенно смягчать добровольные сокращения добычи.

Фьючерсы на Brent строят консолидацию в рамках $90−95 за баррель. При появлении краткосрочных позитивных катализаторов котировки могут временно выскочить за пределы консолидации вверх, в том числе в район трехзначных значений, но вряд ли такие уровни будут устойчивыми.

Запасы в США: оценка API

Американский институт нефти оценил динамику запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе. Запасы нефти могли снизиться на 4,2 млн барр., при этом на терминале в Кушинге они выросли на 0,7 млн барр. Запасы бензина могли вырасти на 3,9 млн барр., дистиллятов — на 0,3 млн барр.

Данные производят умеренно негативное впечатление. Снижение запасов нефти компенсируется ростом топливных запасов. Увеличение остатков на терминале в Кушинге снижает опасения из-за перебоев с поставками.

Сегодня официальные данные по запасам нефти в США представит EIА.

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