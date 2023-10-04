Описано будущее цен на нефть

Утром во вторник, 3 октября, декабрьские фьючерсы на эталонный сорт нефти Brent упали ниже 90 долларов за баррель впервые с 8 сентября.

Сейчас определенно корректирующая составляющая присутствует, фиксируют прибыль биржевые игроки. Но я думаю, что все равно мы можем увидеть возвращение к уровню 95−96 долларов и ближе к 100, может быть, уже в четвертом квартале нынешнего года, потому что основной фактор, который приводил к росту цены никуда не делся — это возрастание дефицита. Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

С его слов, предложение на мировом рынке по-прежнему ограничено. Прежде всего, Россией и Саудовской Аравией, которые снизили экспорт и добычу. Объем спроса тем временем растет. В частности, небольшими темпами восстанавливает потребление Китай. Все это приводит к возникновению дефицита, соответственно, растет цена.

По его мнению, коридор от 80 до 90 долларов за баррель — это тот компромисс, который устроит и Россию, и Саудовскую Аравию. «До 100 долларов, вообще, замечательно было бы, но, если цена закрепится в районе 100, я думаю, все-таки будет принято решение об изменении объемов производства, потому что сверхдорогая нефть на самом деле и производителем не нужна, так как высокая цена будет убивать спрос», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

На фоне резкого снижения цены на нефть курс доллара на Мосбирже в начале утренней сессии поднимался выше 100 рублей. Это произошло впервые с 14 августа. За сутки он вырос более чем на два рубля.