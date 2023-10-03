Пост «воскресшего» создателя биткоина Сатоши Накамото повлиял на рынок крипты

Опубликованный спустя пять лет молчания пост создателя биткоина Сатоши Накамото, размещенный утром 2 октября в соцсети, собрал 2,4 млн просмотров. Появление загадочного программиста или тех, кто скрывается за этим псевдонимом, помочь своему детищу не смогло, а вот интриги на рынок добавило. Что происходит с курсом биткоина и кто может скрываться за именем легенды программирования, «МК» выяснил у экспертов.

Предыдущее сообщение Сатоши Накамото было опубликовано тоже в октябре, но 31 числа 2018 года. И вот спустя почти пять лет таинственный программист снова дал о себе знать. В сообщении аккаунта, якобы принадлежащем Сатоши Накамото, содержится призыв задуматься о будущем проекта самой знаменитой мировой криптовалюты.

«В течение следующих месяцев мы изучим различные аспекты, которые не были включены в “white paper” проекта», — гласит твит. Напомним, что так называется в англоязычной среде «чистовик» проекта, то есть маркетинговый документ нерекламного характера, который отличается от остальных, в первую очередь от «черновиков», детальной проработкой темы, где все тезисы обычно подкрепляются результатами собственных исследований или статистикой, собранной из надёжных источников. Он используется для составления бизнес-планов по экспансии товара на рынок.

«Эти аспекты являются частями решения и очень важны, — продолжил Накамото. — Некоторые из этих идей были затронуты в первые годы существования биткоина; сейчас самое время их экстраполировать и объяснить».

Заявление вызвало шквал комментариев. Одни читатели попросили подробностей у создателя биткоина. Другие пользователи соцсети скептически отнеслись к появлению поста и спрашивали друг у друга, написал ли это настоящий Сатоши Накамото или речь идет о фейке.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов констатирует: «В начале октября 2022 года биткоин торговался на уровне в $19,6 тыс., на текущий момент его среднерыночный курс составляет $27,6 тыс. За последний год криптовалюта подорожала на 40,8%. При этом она продолжает торговаться значительно ниже исторического максимума в $69 тыс., который был установлен в ноябре 2021 года».

По мнению сооснователя ENCRY Foundation Романа Некрасова, возвращение загадочной фигуры создателя первой криптовалюты вызвало огромное возбуждение среди участников рынка. Это неожиданное сообщение вновь обратило внимание сообщества на то, откуда появился биткоин, и привлекло интерес к изучению его аспектов, которые не были ясно описаны в «white paper» и о которых говорит Сатоши.

Парадоксально, но пока что самое большое влияние эта новость оказала не на цену биткоина, а на стоимость его форка Bitcoin SV (BSV). Форк — это результат процесса отделения уже существующего блокчейна на несколько ответвлений, то есть на основе оригинального блокчейна биткоина создаётся новая монета с улучшенными характеристиками самого биткоина, вот о ее цене и идет речь.

За последние 24 часа цена BSV выросла на сумасшедшие 20%. Такое движение стоимости говорит о том, что инвесторы и трейдеры по-своему реагируют на пост «знаменитого японца» и его последствия для будущего биткоина, и многие делают ставку на форк, а не оригинальную криптовалюту.

«Теперь, когда Сатоши Накамото снова появился и выразил желание исследовать различные аспекты биткоина, мы можем ожидать усиления спекуляций и дискуссий о реальной личности этого японца, — полагает Некрасов. — Заявления бывшего генерального директора компании nChain Кристена Агер-Ханссена о том, что учетная запись была захвачена Крейгом Райтом, добавили новый уровень интриги». Рынок может ожидать постоянных дебатов и анализа подлинности этого заявления и потенциального влияния, которое оно может оказать на дальнейшее развитие биткоина.

В целом, воскрешение Сатоши Накамото оживило интерес к биткоину и вызвало чувство предвкушения на криптовалютном рынке. По мере того, как криптовалютное сообщество будет изучать последствия этого поста и потенциальные исследования новых идей, связанных с биткоином, вероятно, участники криптоосообщества увидят повышенную активность и волатильность на рынке.

Интересно, что вчера биткоин пережил значительный отскок цены, после чего вернулся к отметке $28 тыс., а затем снова испытал коррекцию. Причиной можно назвать то, что крупные инвесторы, известные в криптосообществе как «киты», за последние дни провели несколько масштабных транзакций с биткоином.

В результате операций, объем которых составил от $187 до $346 млн, предложение биткоина на биржах с 1 сентября уменьшилось с 5,99% до 5,73% — это самый низкий показатель с декабря 2017 года. «Киты» также перемещали массивные объемы биткоина на ведущие криптовалютные биржи, указал Некрасов. На данный момент курс составляет $27 619 из-за колебаний, предположительно причиненных рынку крупными транзакциями «китов».

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