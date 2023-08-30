Россияне снова столкнулись с ограничениями на криптобиржах: что делать

Новая волна ограничений.

Криптовалютная биржа OKX — одна из популярных у россиян площадок для p2p-торговли — с 29 августа закрыла возможность проведения сделок с рублем на своей платформе. За последние дни похожие ограничения в отношении российских клиентов ввели сразу несколько крупных торговых площадок. В конце прошлой недели крупнейшая по обороту торгов криптобиржа Binance закрыла для россиян, живущих в стране, торговлю всеми валютами, кроме рублей, а для россиян за рубежом — торговлю рублями, долларами и евро. На p2p-платформе KuCoin перестали проходить операции, оплаченные с карт подсанкционных банков («Сбер» и «Тинькофф»).

«В случае обнаружения любой активности, связанной с p2p-транзакциями с этими двумя банками, KuCoin прибегнет к полномочиям приостановить действие вашего аккаунта», — предупредила площадка. Аналогичные ограничения ввел p2p-сервис Bybit.

p2p-сервисы криптобирж, которые фактически представляют собой «доски объявлений» от конкретных продавцов той или иной валюты, где сделки осуществляются путем перевода средств непосредственно между участниками торгов, стали популярны у россиян в прошлом году. Валютный контроль и санкции превратили криптовалюту из спекулятивной инвестиции в инструмент денежных переводов за рубеж, а также легальный способ получения фиатных долларов, евро, фунтов и других валют. На криптобиржах россияне покупают криптовалюты (биткоин, эфир и стейблкоины, привязанные к доллару США) за рубли, а потом продают ее за фиатные доллары или евро. Для регуляторов эта цепочка часто выглядит как два не связанных друг с другом денежных перевода в разных юрисдикциях. Такая схема получила популярность у релокантов для вывода заработка и сбережений из России, оплаты повседневных расходов и крупных покупок за рубежом.

Существуют способы обойти ограничения. Например, на Binance можно купить криптовалюту за рубли, вывести ее на «холодный кошелек», а потом перепродать за доллары или евро на других биржах или воспользоваться помощью частных трейдеров, к которым у комплаенса биржи нет претензий, говорит собеседник Forbes — частный криптоинвестор. Другой криптоинвестор планирует продолжать пользоваться Binance, пройдя новую верификацию и приложить документы на квартиру за границей и иностранные права — правда, теперь в долларах и евро совершать сделки при подобном раскладе нельзя. В любом случае, процесс перевода не будет теперь таким простым и дешевым, предполагает CEO агрегатора p2p-рынка Monetory.io Николай Бондаренко.

Или придется самому разбираться, или платить тем, кто этим занимается профессионально. Обычным релокантам будет сложнее перевести рубли в локальные валюты, это может спровоцировать обменники завышать курсы. Николай Бондаренко CEO агрегатора p2p-рынка Monetory.io

Почему криптобиржи вводят санкции

Это не первые санкции, которые ограничивают действия россиян на крипторынке. С самого начала санкций США оказывают определенное давление на криптобиржи, говорит партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Например, зарегистрированные в США Coinbase и Kraken решили вопрос «сразу и радикально» — ограничив доступ для граждан России и проживающих здесь лиц, вспоминает он. Кроме того, ЕС запретил компаниям в Евросоюзе, открывать россиянам криптосчета, криптокошельки и предоставлять услуги хранения криптовалюты. Единственное исключение — россияне-обладатели ВНЖ, постоянно проживающие в ЕС.

Полностью исключить работу на крипторынке для обладателей российских паспортов регуляторам не удалось — заинтересованные биржи всегда находили решения, которые были возможны в условиях санкций. Например, Binance долго сохраняла для россиян функционал p2p-сделок, а потом ограничила суммы транзакций для лиц, постоянно проживающих на территории России. «Уходить с российского рынка никому из крупных криптобирж не хочется — на его долю приходится примерно пятая часть оборота каждой из них», — объясняет аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков.

Однако вопрос наличия у клиента биржи связи с санкциями или санционным бизнесом остается открытым, поэтому при усилении давления биржам проще всего решать его новыми техническими ограничениями, продолжает Брисов.

Здесь следует оговориться, что в большинстве случаев речь идет о россиянине экономическом, то есть лице, проживающем и зарабатывающем на территории России, а не юридическом, то есть гражданине страны. Юрий Брисов партнер Digital & Analogue Partners

Что будет дальше

Эксперты криптовалютного рынка предполагают, что санкционное давление на крипторынке продолжится. Першиков не исключает, что даже лояльные к россиянам площадки могут перестать быть таковыми в любой момент: у американского регулятора достаточно ресурсов для того, чтобы прекратить бизнес любой криптобиржи.

Вероятно, все сколько-нибудь большие и претендующие на глобальную работу биржи будут делать что-то похожее в расчете, что это удовлетворит регуляторов. Николай Бондаренко CEO агрегатора p2p-рынка Monetory.io

Глобальные амбиции есть у Binance. Cогласно ее официальному сайту, биржи обзавелась лицензиями в 18 странах мира, включая те юрисдикции, которые ввели санкции в отношении России — ЕС, Австралия, Новая Зеландия и Япония. Сейчас Binance — самая ликвидная криптоплощадка в мире. Ее суточный объем торгов, по данным Coinmarketcap на 29 августа, превышает $4 трлн, а число посетителей превышает — 10,7 млн пользователей в неделю.

Через «прописанную» на Британских Виргинских островах (включены в правительственный перечень «недружественных» государств) Bybit за сутки проходит около $517 млн при посещаемости свыше 3,7 млн пользователей в неделю, следует из данных Coinmarketcap на ту же дату.

Остальные биржи, которые недавно ввели ограничения, зарегистрированы в нейтральных юрисдикциях. Так, KuCoin получила лицензию на Сейшельских островах, которые не вводили санкций против России. По данным Coinmarketcap, суточный оборот торгов этой площадки превышает $221 млн, а число еженедельных посетителей — 1,3 млн человек. OKX также зарегистрирована на Сейшелах. Ее суточный объем торгов на ту же дату — более $391 млн, а посещаемость — 4,6 млн пользователей в неделю.

Куда бежать

Пока проекты второго-третьего эшелонов, локальные платформы, расположенные в неподсанкционных юрисдикциях, и площадки, у которых в приоритете приватность, находятся под менее пристальным вниманием регуляторов, говорит Бондаренко. Проблема лишь в том, что они могут оказаться менее надежными, чем крупные централизованные биржи, которые имеют лицензию регулятора, установленных владельцев и прогоняют деньги через свои торговые системы. По просьбе Forbes Бондаренко составил список альтернативных площадок, которые до сих пор были лояльны к россиянам или ориентированы на работу в СНГ:

Gate.io

Mexc.com

Bitpapa.com

Koshelek.ru

Totalcoin.io

Среди платформ с упором на приватность Бондаренко выделяет:

Localcoinswap.com

Hodlhodl.com

Bisq.network

Peachbitcoin.com

При этом ограничения p2p-торговли на крупных площадках не лишает россиян возможности продавать криптовалюту за доллары и евро вообще — для этого существует, например, агрегатор обменников Bestchange, предлагающий большое количество способов совершить сделку в рамках p2p, напоминает Першиков.

Резко уходить на малоликвидную площадку из-за введенных ограничений не стоит, так как низкая ликвидность равноценна изоляции, считает Бондаренко. «Можно предположить что в какой-то момент ликвидность, достаточная для решения задач международных переводов россиян, соберется на какой-то платформе, и тогда все станет как раньше», — предполагает он.

Наконец, помимо криптовалюты существуют и другие инструменты для денежных переводов себе и родственникам и вывода сбережений за рубеж для защиты от ослабления рубля, говорят собеседники Forbes. Например, у части российских банков сохранился SWIFT в твердых валютах, а также появилась возможность SWIFT-переводов в юанях для вывода крупных сумм. Для вывода небольших сумм россияне продолжают пользоваться системами денежных переводов или «хавалой» — p2p-обменом с теми, кому нужны рубли в России или валюта за рубежом.