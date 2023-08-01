Падение биткоина. Аналитик Першиков объяснил, что происходит на криптовалютном рынке

По мнению эксперта, первый фактор — это продажа криптовалюты со стороны «больших» кошельков: крупные участники рынка уменьшают объемы позиций в отсутствии роста цен.

Второй — это события, связанные с регуляторным прессингом последних месяцев, которые продолжают давить на рынок, вызывая обеспокоенность инвесторов.

И, наконец, третий — это давление на цену, которое оказывают майнинговые фермы, нарастившие объем продаж BTC в виду роста затрат на добычи криптовалюты. Першиков считает, что именно эти причины приводят к тому, что в настоящее время цена BTC не растет, при этом оставаясь гораздо выше уровней начала года.

Основным фактором для дальнейшего роста цен на крипторынке, по мнению Першикова, выступит ликвидность, но ее пока недостаточно. «Отсутствие свежих денег на рынке вызвано ужесточением ДКП в ведущих экономиках, в частности, в США. Повышение ставок делает привлекательными облигации, тогда как рисковые активы страдают от недостатка ликвидности. О возможном переходе к смягчению ДКП можно будет говорить не раньше второго полугодия 2024 года», — считает аналитик.

При этом нельзя сказать, что сейчас курс на BTC снижается значительно, и что нас ждет сильное падение рынка. Першиков уверен, что в целом на крипто рынке хватает позитивных факторов, которые способны вытолкать его к концу года до новых годовых максимумов.