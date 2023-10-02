Главные события финансовых рынков 2 — 6 октября
Основано на финансовом анализе компании BitRiver
— Выйдет отчет Минтруда США с данными за сентябрь.
— Ожидается макро статистика Китая, Японии, Канады, Австралии и Еврозоны.
— Вводится экспортная пошлина из РФ на широкий круг товаров в зависимости от курса доллара.
— Московская биржа отчитается об оборотах за сентябрь.
Нефть будет дорожать на отчётности по исторически минимальным запасам в США. диапазон от 95 до 100$ за баррель Brent.
Рубль будет ожидать действий ЦБ по сдерживанию инфляции в России. Доллар может укрепиться до 98−100 рублей.
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