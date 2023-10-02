Главные события финансовых рынков 2 — 6 октября

Макроэкономика



— Выйдет отчет Минтруда США с данными за сентябрь.

— Ожидается макро статистика Китая, Японии, Канады, Австралии и Еврозоны.



В России

— Вводится экспортная пошлина из РФ на широкий круг товаров в зависимости от курса доллара.

— Московская биржа отчитается об оборотах за сентябрь.

Нефть



Нефть будет дорожать на отчётности по исторически минимальным запасам в США. диапазон от 95 до 100$ за баррель Brent.

Рубль



Рубль будет ожидать действий ЦБ по сдерживанию инфляции в России. Доллар может укрепиться до 98−100 рублей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259093&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.