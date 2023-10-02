07:17 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Главные события финансовых рынков 2 — 6 октября

Основано на финансовом анализе компании BitRiver

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Источник: Freepik

Макроэкономика


— Выйдет отчет Минтруда США с данными за сентябрь.

— Ожидается макро статистика Китая, Японии, Канады, Австралии и Еврозоны.


В России

— Вводится экспортная пошлина из РФ на широкий круг товаров в зависимости от курса доллара.

— Московская биржа отчитается об оборотах за сентябрь.

Нефть


Нефть будет дорожать на отчётности по исторически минимальным запасам в США. диапазон от 95 до 100$ за баррель Brent.

Рубль


Рубль будет ожидать действий ЦБ по сдерживанию инфляции в России. Доллар может укрепиться до 98−100 рублей.

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«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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