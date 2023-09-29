Точка терпения: ЦБ сообщил о признаках перегрева на рынке ипотеки

Центробанк видит признаки перегрева на рынке ипотеки, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина 29 сентября на XX Международном банковском форуме в Сочи. По ее словам, Банк России готов принять жесткие меры, чтобы исправить ситуацию. Помимо этого, ЦБ намерен многократно повысить штрафы для банков за нарушения прав потребителей и провести дополнительные проверки крупных кредитных организаций. Также на форуме Минфин высказался в пользу завершения основных программ льготной ипотеки к 1 июля 2024 года, а глава ВТБ Андрей Костин призвал «убить» платежную систему SWIFT в российских международных расчетах.

Накаленная обстановка

Юбилейный XX Международный банковский форум (МБФ) проходит в Сочи с 27 по 30 сентября. Его организатором традиционно выступила Ассоциация банков России. В этом году главными гостями мероприятия стали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, а также замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, зампред Совфеда Николай Журавлев, гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, президент ВТБ Андрей Костин и другие представители банковского сообщества и властных структур.

На пленарной сессии форума Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк видит признаки перегрева на рынке ипотеки.

По ее словам, он растет высокими темпами — за последний год увеличился на 30%. Помимо этого, беспокойство вызывает разрыв между ценами не первичное и вторичное жилье.

— Если будет необходимость, будем принимать более жесткие меры, — подчеркнула глава ЦБ.

Тем не менее «пузыря» на рынке ипотеки нет — регулятор лишь указывает на некоторые дисбалансы, которые необходимо постепенно устранять, уточнила на МБФ директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Она привела тревожащие Банк России цифры: доля клиентов с показателем долговой нагрузки выше 80% превысила 40% от всех получателей жилищных займов.

Программы с господдержкой (речь идет о «Льготной» и «Семейной» ипотеке) должны завершиться в установленный срок — 1 июля 2024 года, заявил на МБФ замдиректора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. По его словам, 60% рынка приходится на льготные жилищные займы, а в «первичке» их доля доходит до 90%. Ведомство считает необходимым уходить от тотального субсидирования к точечным мерам поддержки.

Рынок ипотеки уже не первый год находится в состоянии перегрева, пояснил «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

При этом цены на жилье не будут сокращаться, пока государство субсидирует ипотеку, а в ряде регионов они продолжат увеличиваться.

— Рано или поздно государству придется заморозить программу, потому что наращивать субсидии бесконечно нельзя. Уже сейчас ипотечные квартиры на треть содержатся из бюджета: граждане и Минфин платят ипотеку одновременно, — пояснил эксперт.

Надзорные меры

Центробанк также объявил на форуме, что планирует кратно повысить административные штрафы для банков за нарушение прав потребителей при продаже финансовых продуктов, заявила Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что РФ пойдет по пути стран, в которых за обман клиентов полагаются многомиллионные и многомиллиардные взыскания.

— Мы будем идти по этому пути, потому что здесь ждать бесполезно и уговариванием здесь не обойдешься, — подчеркнула глава Банка России.

Более того, этой осенью планируется провести очередную проверку крупных банков — весной ЦБ уже фиксировал нарушения по продаже страховых и инвестиционных продуктов, сообщила Эльвира Набиуллина. По ее словам, в этот раз будут приняты самые жесткие меры. Она напомнила, что регулятор имеет право приостановить продажу отдельных продуктов и требовать от банка обратный выкуп, если финансовые услуги были оформлены клиентам недобросовестным образом.

В то же время наказания для кредитных организаций за нарушение некоторых требований могут быть ослаблены, добавила Эльвира Набиуллина. ЦБ планирует внедрить принцип «зонирования нормативов», согласно которому за незначительный отход от регуляторных требований банки не будут лишать лицензии или отключать от госпрограмм, таких как страхование вкладов.

— Мы считаем, что по ряду нормативов мы можем ввести такую «оранжевую зону», — уточнила председатель Центробанка.

Тем не менее ослабление требований затронет лишь некоторые показатели, заявила Набиуллина. Она подчеркнула, что критически важные нормативы должны соблюдаться «железно». Также ЦБ рассматривает идею создания фонда поддержки банков.

— На наш взгляд, когда возникают шоки для банковской системы в целом, нужны коллективные буферы запаса капитала, — пояснила глава Банка России.

Председатель ЦБ также допустила возможность роста ключевой в будущем, поскольку на данный момент в российской экономике сохраняется большая доля неопределенности.

Как только инфляция стабилизируется ближе к таргету 4%, ставку снизят до нейтрального диапазона 5,5−6,5% — это может произойти к 2026 году, считает Эльвира Набиуллина.

Убить SWIFT

Обсудили на форуме и полноценный прием карт российской платежной системы «Мир» на международном уровне — он требует масштабных экосистемных решений, в том числе политических, заявил гендиректор НСПК Владимир Комлев. Многие страны готовы работать с РФ в этом направлении, даже несмотря на угрозы от международных регуляторов.

— С дружественными странами проблем нет, есть полное понимание и желание, — добавил он.

В ближайшие месяцы оплата картами «Мир» будет доступна на Кубе, добавил Владимир Комлев. С февраля к платежной системе также подключатся Венесуэла и Мьянма.

Россия должна полностью отказаться от использования SWIFT в международных расчетах, заявил на МБФ глава правления ВТБ Андрей Костин. По его словам, значительную часть операций со странами Глобального Юга необходимо перевести в национальные валюты. В этом направлении двигается не только Россия, но также Китай, Индонезия, Индия, государства Африки и Азии.

— SWIFT — его надо убить для наших расчетов, это дело достаточно несложное, но это потребует определенных действий, — добавил Андрей Костин.