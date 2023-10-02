17:09 (мск), источник: Известия

Эксперт рассказал о влиянии на кредитование отмены налога на долгосрочные вклады

Предложенная Минфином отмена налога на долгосрочные вклады (от одного года) будет стимулировать интерес граждан к таким депозитам, что в свою очередь позитивно скажется на увеличении сроков ресурсов, привлекаемых банками. Длинные ресурсы позволяют банкам снижать процентные риски и развивать долгосрочные программы кредитования, в том числе ипотеку. Такой прогноз дал руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов.

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Источник: РИА "Новости"

В конце прошлой недели Минфин предложил проработать вопрос отмены налога на процентный доход по вкладам сроком от одного года. Об этом говорится в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Речь идет о том, чтобы включить доходы по таким вкладам в необлагаемую налогом базу «в периоды, за которые начислены проценты по вкладу». Сейчас по Налоговому кодексу НДФЛ не облагается процентный доход по депозитам и счетам на сумму, которая зависит от ключевой ставки: максимальная ставка ЦБ за отчетный год умножается на 1 млн рублей, полученная сумма вычитается из той, что получил вкладчик за расчетный год, и уже от этого результата берется 13% налога.

Таким образом, неоднократное повышение ключевой ставки снизило потенциальную налоговую нагрузку для россиян: необлагаемый доход для налога увеличился до 130 тыс. рублей. По расчетам аналитиков Почта Банка, в результате этого число вкладчиков, которые должны будут заплатить налог на доходы с депозитов по итогам 2023 года, снизится на 70%.

По итогам 2023 года россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов, накопительных и других счетов, по которым начисляются проценты. При расчете налога будет учитываться не размер депозитов, а сумма полученного дохода по процентам. Заплатить налог на процентный доход, полученный в 2023-м, россияне должны будут до 1 декабря 2024 года. Вкладчику не придется самому рассчитывать налог и декларировать доход.

Банки предоставят информацию в ФНС России, а налоговая служба произведет расчет налога и направит соответствующее уведомление в личном кабинете ФНС России или по почте вкладчику, так же как и информацию о налоге на недвижимость или транспорт. Информацию о сумме налога к уплате можно будет также посмотреть в личном кабинете ФНС России, в подразделе «Доходы в виде процентов по вкладам» раздела «Доходы и вычеты».

При поступлении из банка сведений о процентном доходе, соответствующая информация автоматически отображается в личном кабинете гражданина — получателя дохода. После получения соответствующего уведомления от ФНС России о сумме налога вкладчикам останется лишь оплатить его удобным способом до 1 декабря 2024 года.

На фоне повышения ключевой ставки ЦБ Почта Банк увеличил максимальную ставку по вкладам до 13% годовых. Такие условия действуют при размещении средств на депозите «Добро пожаловать» на три месяца и на сумму до 500 тыс. рублей. Открыть вклад с повышенной ставкой могут не только новые, но и все действующие клиенты, которые не используют накопительные продукты банка более 91 дня. Открыть вклад «Добро пожаловать» можно во всех точках обслуживания банка (около 25 тыс. по всей стране).

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