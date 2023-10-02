Бельгия разблокировала активы двух банков под санкциями США

Передача была посвящена практике разблокировки активов. Delcredere принимала участие в получении лицензий. Оба банка находятся под блокирующими санкциями США (включены в SDN-лист). Лицензия предполагает разморозку активов на сумму в $20 млн (менее 2 млрд по нынешнему курсу), рассказал Тимчук «Ведомостям». Названия банков он не уточнил. По его мнению, в отличие от американских, европейские санкции выступают препятствием для получения лицензии.

Сейчас в SDN-лист включены более 30 российских банков, в том числе Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Cовкомбанк, ПСБ, Росбанк, банк «Россия», МКБ, «Санкт-Петербург» и др. В июне 2022 г. Евросоюз ввел санкции против НРД, активы российского депозитария вместе с бумагами инвесторов оказались заморожены.

Delcredere и ее клиентам будет очень сложно выполнить условия этих лицензий, то есть вывести деньги из депозитария Euroclear, высказал мнение на эфире Рязановой партнер фирмы NSP Александр Некторов. «Все упрется в комплаенс принимающего брокера, депозитария Euroclear и всех по цепочке», предупредил он. Лицу из SDN-листа с одной лишь лицензией казначейства Бельгии никто не позволит вывести активы, уверен юрист.

Тимчук признал, что условия лицензии будет сложно выполнить, но он не считает это невозможным: наличие лицензии регулятора в юрисдикции той же страны, в которой находится Euroclear, дает «некие надежды». Помимо этого, если Euroclear откажется переводить активы — это уже «прямая дорога» в суд, шансы в котором Тимчук оценивает как ненулевые.

NSP получила лицензию бельгийского регулятора на разморозку активов своего клиента-физлица, который является директором компании из SDN-листа, рассказал Некторов на эфире. При этом у клиента не было гражданства или вида на жительство в ЕС, добавил Некторов. «Но вопрос с исполнением и прохождением комплаенса очень сложный, мы до сих пор не можем эту лицензию исполнить», — пожаловался юрист.

У Delcredere два случая исполнения лицензии, рассказал Тимчук: в первом вывод активов занял месяц, во втором — три. Часть лицензий у фирмы находится на стадии исполнения, добавил юрист. BGP Litigation удалось исполнить лицензии для двух клиентов — швейцарского банка и кипрского брокера, сообщил партнер фирмы BGP Litigation Сергей Гландин, также принимавший участие в передаче.

Некторов рассказал о том, что летом этого года клиент NSP получил разрешение казначейства Бельгии на разблокировку своих ценных бумаг, замороженных на счете НРД в Euroclear. 2 августа он направил поручение в бельгийский депозитарий на перевод активов со счета в Райффайзенбанке на счет у иностранного брокера, зарегистрированного на Кипре (какого именно, не уточнялось). Euroclear исполнил поручение клиента NSP 29 августа. Исполненная лицензия касалась только перевода ценных бумаг, но не денег, рассказал Некторов. После успешного вывода бумаг NSP подала дополнительную просьбу выдать разрешение и на вывод денег.

«Другую лицензию, которую нам выдали и на бумаги, и на деньги, мы уже на протяжении трех месяцев исполняем, и пока сложно», — добавил юрист, отметив, что дело осложнило подпадание ряда брокеров под санкции уже после выдачи лицензии.