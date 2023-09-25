Бельгия выдала первую лицензию на коллективную разблокировку активов

Минфин Бельгии удовлетворил коллективную заявку на разблокировку активов в Euroclear, поданную крупной российской управляющей компанией. Это первый известный случай, когда регулятор выдал лицензию на разморозку активов в ответ на коллективное, а не индивидуальное обращение, пишет «Коммерсантъ».

В коллегии адвокатов Delcredere рассказали, что управляющая компания (УК) из России (название этой УК в Delcredere не раскрыли) получила разрешение на разблокировку активов (иностранных облигаций и акций, депозитарных расписок, структурных нот и денежных средств) на общую сумму свыше $33 млн.

«Полученная лицензия дает возможность разморозить активы в общей сложности более 250 наших клиентов», — прокомментировал соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук. Он уточнил, что речь идет как о физических, так и юридических лицах. Тимчук особо отметил, что это первый официально известный случай выдачи разрешения на разблокировку по коллективной заявке.

«РБК Инвестиции» направили запросы о статусе заявок на разблокировку в 20 управляющих компаний. В УК «Тинькофф Капитал» заявили, что пока ничего сказать не могут. В пресс-службе «РСХБ Управление Активами» ответили, что не хотели бы выносить эту тему в публичное пространство.

Директор по правовым вопросам УК «Первая» Олег Горанский сообщил, что компания на данный момент не получала какого-либо ответа от властей Бельгии и Люксембурга. «В случае отказа по нашим заявкам на разблокировку мы будем подавать исковые заявления в суды ЕС, а также использовать другие механизмы защиты прав наших клиентов», — добавил он.

В пресс-службе «БКС Мир инвестиций» также сообщили, что пока не получили ответ по всем компаниям финансового холдинга, включая УК.

Генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков сообщил, что пока никакого ответа получено не было. «Готовимся выделить заблокированные активы в отдельные ЗПИФы и надеемся, что новый президентский указ позволит начать получать выплаты, зависшие в Euroclear», — добавил Третьяков.

УК «Альфа Капитал» в начале сентября уведомила клиентов, что получила отказ в разблокировке активов в Euroclear. Других новостей по этой теме в УК пока нет, сообщили в пресс-службе.

Остальные УК на момент выхода материала не ответили на запрос «РБК Инвестиций».

Ранее Минфин Бельгии уже выдавал лицензии на разблокировку активов, однако только по индивидуальным заявкам физлиц и юрлиц. Партнер АБ НСП Александр Некторов указал, что большая часть полученных индивидуальных лицензий касается заявителей, которые имеют «европейское присутствие» — паспорт государства — члена ЕС либо ВНЖ/ПМЖ или вид на жительство (ВНЖ/ПМЖ) в такой стране. Однако есть случаи, когда разрешение на разблокировку получали и инвесторы без европейского ВНЖ. О первом таком кейсе стало известно в мае 2023 года.

По оценкам Некторова, всего российские инвесторы подали несколько тысяч коллективных и индивидуальных заявок. Получить положительное решение по коллективному обращению сложнее из-за большего количества интересантов в рамках заявки. Тимчук отметил, что одним из требований для получения лицензии является то, что активы должны остаться внутри ЕС. «Одному человеку намного легче открыть счет в ЕС, чем сделать это для всех участников коллективной заявки», — указал он.

Управляющий частными инвестиционными фондами Gloveq & Eagle Management Андрей Трифонов отметил, что процесс рассмотрения коллективных заявок усложняет и введение санкций в отношении ряда банков и брокеров.

​​​​​​​НРД — центральный депозитарий России. Он ведет учет прав собственности на российские ценные бумаги, которыми владеют инвесторы. НРД проводит расчеты по сделкам, а также является промежуточным звеном хранения некоторых иностранных ценных бумаг, которые торговались на СПБ Бирже и Мосбирже.

НРД имеет счета в международных депозитариях Euroclear и Clearstream, которые перестали проводить по ним операции с марта 2022 года. С 3 июня прошлого года НРД подпал под санкции Евросоюза, часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена, а дивиденды и купоны по ним перестали поступать. Выплаты копятся в зарубежных депозитариях, но не могут дойти до счетов россиян.

Еврокомиссия допускала разморозку заблокированных активов россиян, если с их помощью будут завершены операции и сделки, заключенные до 3 июня 2022 года. Иностранным контрагентам дали возможность проводить операции с российским депозитарием до 7 января 2023 года при соблюдении ряда условий. Срок установлен нормой регламента ЕС 269/2014.

Российские брокеры и управляющие компании отчитались о том, что успели подать обращения в органы ЕС до 7 января.

20 декабря НРД получил генеральную лицензию Минфина Люксембурга, которая позволяла разблокировать ценные бумаги неподсанкционных лиц, зависшие в Clearstream. А 22 декабря разрешение на вывод активов российскому депозитарию дал и Минфин Бельгии.

Однако НРД заявлял, что общее разрешение Люксембурга невозможно исполнить. Согласно его условиям, Clearstream должен быть единственным заявителем, соответственно, от люксембургского депозитария требовалось полное прекращение договорных отношений с НРД по всем активам. По мнению Clearstream, это не представлялось возможным.

НРД отмечал, что в качестве альтернативного механизма Минфин Люксембурга рассмотрит вопрос о возможности выпуска лицензий для индивидуальных заявителей по аналогии с Казначейством Бельгии. Однако на сайте Минфина Люксембурга говорится, что ведомство «не будет выдавать индивидуальные разрешения».

Кроме того, в августе прошлого года центральный депозитарий подал иск об отмене санкций в Суд Европейского союза в Люксембурге.