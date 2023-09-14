Euroclear хочет выйти из дела. Почему депозитарий против рассмотрения исков инвесторов в России

«Ъ FM» попросил оценить эти доводы адвоката, партнера бюро «Некторов, Савельев и партнеры» Арама Григоряна, который представляет интересы группы инвесторов в похожем споре: «Этот аргумент Euroclear довольно слабый, и он уже отработан в деле банка “Санкт-Петербург”, когда российский суд признал, что последствия санкций и действий или бездействий Euroclear, которые совершены в отношении активов кредитной организации, возникли на территории России. Вред причинен именно в РФ.

Депозитарию не стоит забывать: 248.1 АПК прямо предусматривает, что любые споры, связанные с санкционными ограничениями, могут быть рассмотрены российским арбитражным судом. Доводы Euroclear, по сути, направлены на затягивание процесса и создание неких процессуальных проволочек или поводов для дальнейшей апелляционной жалобы.

Если инвесторы обратятся в бельгийский суд, то, во-первых, им нужно будет основание иска, с чем связано его предъявление напрямую к Euroclear. Между инвесторами и депозитарием нет договорных отношений, и мы полагаем, что бельгийский суд на этом основании отклонит иск. Во-вторых, он будет применять нормы местного права и ЕС, в том числе в части санкционных ограничений.

Суд просто скажет: Euroclear действовал во исполнение санкционных ограничений — в его действиях нет каких-либо нарушений, поэтому в удовлетворении иска следует отказать.

Основной геймплан российских инвесторов заключается в том, чтобы взять положительное решение и обратить взыскание на деньги, замороженные в НРД, которые принадлежат Euroclear. Это довольно большой объем средств, на 2022 год это порядка 220 млрд руб. И за счет них российские инвесторы планируют получить возмещение. Это деньги, зачисленные на счета типа «С» в НРД.

После того, как банк «Санкт-Петербург» выиграл в России дело против Euroclear, казначейство Бельгии выдало ему лицензию на разморозку активов. Но, как отмечают собеседники «Ъ FM», воспользоваться ей не удалось. Банк попал под санкции Великобритании и США. И Euroclear потребовал получить лицензии еще и в этих странах. Такой сценарий едва ли применим к частным лицам, но у них тоже могут возникнуть проблемы с разблокировкой, полагает инвестиционный юрист Елена Рязанова:

«Само по себе вынесенное судебное решение, а также исполнительный лист и выигрыш не говорят о физическом взыскании активов. Если физлицо идет в арбитражный суд, судится с Euroclear, подразумевая, что параллельно с этим он подает заявку на индивидуальную лицензию в казначейство Бельгии и рассчитывает, что вынесение положительного решения суда простимулирует выдачу такого разрешения, то это одна стратегия. Если заявка не подается, а идет только суд в России, у меня есть ощущение, что ЦБ будет защищать средства на счетах типа “С”. Это некий стратегический запас, в рамках которого будет проходить обмен, будут выкупаться недружественными резидентами заблокированные в Euroclear у российских резидентов ценные бумаги, и за них станут расплачиваться деньгами с этих счетов. Если активы там заблокированы под это, то у меня есть сомнения, что регулятор даст списывать по исполнительным листам со счетов типа “С” Euroclear какие-либо средства».

По оценкам Центробанка, за рубежом заблокированы активы частных инвесторов и физлиц на 5,7 трлн руб. Около пятой части из этой суммы приходится на физических лиц.