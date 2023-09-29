Набиуллина допустила как повышение, так и сохранение ключевой ставки

«Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Много неопределенности. Мы будем смотреть, какой эффект уже принятые решения оказывают на инфляцию, бюджетная политика для нас становится более определенной», — сообщила Набиуллина на XX Международном банковском форуме (цитата по «РИА Новости»).
Как только инфляция стабилизируется ближе к установленной цели, пояснила Эльвира Набиуллина, Центробанк сможет понизить ставку до так называемого нейтрального диапазона (5,5−6,5%). По ее словам, к этому показателю удастся прийти к 2026 году.
15 сентября Центробанк принял решение повысить ключевую ставку с 12% до 13%, объяснив это решение высокими проинфляционными рисками. Кроме того, был повышен прогноз по инфляции — до 6−7% по итогам 2023 года. В прошлый раз регулятор повышал ключевую ставку за месяц до этого: с 8,5% до 12% на заседании 15 августа.
Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 27 октября.