Как антимонопольные дела повлияют на цены на топливо в России

В Белгородской области было возбуждено дело в отношении компании «Осколнефтеснаб» (владеет нефтебазой и сетью АЗС), в Ростовской области — против «Газпромнефть — Региональные продажи», а в Ставрополье — в отношении «Гудвилл-А» и «Реалграмм» (обе занимаются оптовой продажей топлива). Эти компании продавали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене, считает ФАС.

Также в Краснодарском крае управление ФАС возбудило дело в отношении Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и «Славянск ЭКО» (также занимается нефтепереработкой) «по признакам заключения антиконкурентного соглашения».

В Дагестане служба усмотрела незаконную координацию экономической деятельности в действиях Ассоциации владельцев автозаправочных станций. «Президент ассоциации координировал деятельность ее членов — владельцев и арендаторов АЗС путем рассылки сообщений в мессенджере. Это привело к одновременному повышению розничных цен на топливо», — пояснила ФАС. Из-за подозрений в сговоре между владельцами АЗС глава Дагестана Сергей Меликов в начале сентября поручил создать новую топливную ассоциацию.

За участие в картельном сговоре ФАС может оштрафовать компании на сумму до 15% выручки от реализации товара за период, когда совершалось нарушение, поясняет управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Также служба выдает предписание, обязывающее компании устранить правонарушение, добавляет он. Решение ФАС можно обжаловать в суде. Но практика показывает, что вероятность выиграть такой иск, по словам юриста, невелика. Хотя в некоторых случаях компаниям удается снизить размер штрафа, отмечает Федюкин.

Регулятор добавил, что продолжает анализировать текущую ситуацию на рынке нефтепродуктов.

«Ведомости» направили запросы в перечисленные компании. С представителями «Гудвилл-А» и дагестанской Ассоциации владельцев АЗС связаться не удалось.

ФАС сообщила о начале проверки мелкооптового сегмента топливного рынка 11 сентября. Тогда служба планировала изучить экономическую обоснованность мелкооптовых цен на нефтебазах и других составляющих, которые влияют на цены для потребителей, в том числе для сельхозпроизводителей. Они жаловались на дефицит дизтоплива и серьезный рост цен на него в период уборочной кампании и перед началом посевной.

По данным «Петромаркета», мелкооптовые цены на дизель выросли к середине сентября на 29% по сравнению с уровнем до начала уборочной (середины июля) и составили в среднем 75 108 ₽/т.

Также проблемы с топливом наблюдались на российских АЗС, особенно на юге страны. В минэнерго Крыма тогда говорили, что в регионе цены выросли из-за роста котировок на СПбМТСБ, а также из-за увеличения сроков доставки нефтепродуктов втрое до 45−58 дней. В администрации Волгоградской области отмечали, что дефицита топлива в регионе нет, но из-за ремонта Астраханского ГПЗ временно не поставлялся бензин на сеть АЗС «Газпрома».

Стоимость топлива в мелком опте начала расти вслед за ценами на СПбМТСБ еще летом, а осенью рост продолжился. Стоимость Аи-92 достигла исторического максимума в 75 508 ₽/т 18 сентября, бензина Аи-95 — 7 сентября (он подорожал до 76 876 ₽/т), дизеля — 19 сентября, который преодолел отметку в 75 000 ₽/т.

Власти обсуждали различные варианты борьбы с ростом цен, который произошел из-за увеличения серого экспорта нефтепродуктов — поставок за границу топлива, которое было куплено на внутреннем рынке и за которое из бюджета уже был заплачен демпфер. В результате 21 сентября правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и дизтоплива (его срок не установлен), а 27 сентября вице-премьер Александр Новак объявил о долгосрочных мерах, которые планируется принять после его отмены.

Правительство, в частности, рассматривает повышение заградительной экспортной пошлины на нефтепродукты в 2,5 раза до 50 000 ₽/т, а также полный запрет на экспорт топлива компаниям, которые его не производят. Кроме того, власти планируют увеличить выплаты по демпферу (компенсация для НПЗ за снабжение внутреннего рынка топливо по ценам ниже экспортных), которые с сентября снизились вдвое за счет понижающего коэффициента 0,5 в формуле расчета.

Также президент Владимир Путин предложил ввести квотирование экспорта нефтепродуктов по аналогии с механизмом, используемым для экспортом удобрений.

Биржевые котировки на нефтепродукты начали снижаться, реагируя на словесные интервенции Минфина и правительства, еще до введения полного запрета на вывоз топлива. 92-й бензин с 18 по 25 сентября потерял 21,4%, Аи-95 — 23%, а дизтопливо подешевело на 19%. Но 26 сентября оптовые цены горючего вновь перешли к росту. 29 сентября тонна Аи-92 подорожала на 4,5% до 57 933 ₽, Аи-95 — на 4,4% до 60 648 ₽, дизеля — на 2% и достигла 62 847 ₽

По мнению аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, действия ФАС будут иметь «локальный эффект» — они должны помочь решить проблему с дефицитом топлива и ростом цен на юге страны. Ключевой краткосрочной мерой по сдерживанию цен стал временный запрет на экспорт, констатирует он.

Принятие долгосрочных мер позволит стабилизировать цены в мелком опте и на независимых АЗС, которые могут перейти к умеренному снижению в ближайшие недели, считает Кауфман.