Правительство объявило меры по долгосрочной стабилизации рынка топлива

Правительство предложило ряд мер для того, чтобы обеспечить долгосрочную балансировку внутреннего рынка и создать экономические стимулы для поставок на него нефтепродуктов. «Первое: это корректировка параметров демпфера с учетом текущей макроэкономической ситуации. Это речь идет о повышении коэффициента, который был снижен с 1 сентября», — заявил вице-премьер Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина (цитата по ТАСС).

Кроме того, правительство планирует повысить заградительную пошлину для «серых» экспортеров нефтепродуктов с 20 000 до 50 000 за тонну. «Мы введем заградительную пошлину, повысим с 20 000 до 50 000 рублей», — цитирует ТАСС слова Новака.

Речь идет о повышении заградительных пошлин для тех перекупщиков, которые не являются производителями нефтепродуктов, а покупают их для поставки на экспорт, объяснил вице-премьер. Он отметил, что мера призвана не допускать вымывания топлива с внутреннего рынка спекулянтами.

Новак подчеркнул, что считает возможным и полный запрет на экспорт любых нефтепродуктов, купленных перекупщиками на внутреннем рынке.

В качестве оперативных мер правительство определило компаниям объемы поставок дизельного топлива на сентябрь-ноябрь для проведения полевых работ.

Новак на совещании у Путина сообщил, что предложенные меры будут приняты в ближайшее время. Оперативные меры, по его словам, обеспечивают восстановление и стабильную работу мелкооптового сегмента, независимых сетей АЗС и сельхозпроизводителей. А системные меры, по которым правительство примет решения, «окажут долгосрочное влияние на стабильную ситуацию на внутреннем рынке».

В сентябре биржевые цены на топливо в России превысили исторические максимумы. Реагируя на это, правительство 21 сентября ввело временный запрет на экспорт из России бензина и дизельного топлива. Уже на следующий день, 22 сентября, биржевые цены на топливо упали на 10−15%. Но через несколько дней вновь пошли вверх, продолжив рост 27 сентября. Средневзвешенная цена бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по национальному индексу (учитывает данные всех НПЗ страны) росла на 1,54%, до 57 854 рублей за тонну, бензин АИ-95 дорожал на 1,8%, до 59 852 рублей за тонну, летнее дизельное топливо — на 1,84% (до 62 699 рублей за тонну), свидетельствуют данные торгов.