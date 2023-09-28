Новак пригрозил бизнесу жесткими мерами при росте цен на топливо

«В результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива мы увидели снижение цен на бирже. Ожидаем трансляцию снижения этих цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей. Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений», — сказал Новак (цитата по сайту правительства).

На совещании вице-премьер поручил срочно принять меры по снижению цен на топливо на АЗС, привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов. При этом, отметил Новак, объем торгов топливом на бирже не должен снижаться до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.

Федеральной таможенной и налоговой службам Новак поручил контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. По его словам, портовые приграничные базисы будут закрыты для вывоза топлива, а хранящееся в цистернах топливо отправлено на внутренний рынок.

Для борьбы с серым экспортом будут введены меры административного и экономического характера. Вице-премьер поручил обеспечить баланс спроса и предложения в южных регионах страны. До стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива, а также снижения цен совещания будут проводиться не реже двух раз в неделю.