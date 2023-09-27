Ставка сделала: доля рыночной ипотеки в выдачах упала вдвое, до 40−50%

Доля рыночной ипотеки в выдачах упала за последние месяцы почти вдвое — до 40−50%, сообщили «Известиями» в ДОМ.РФ. До этого она составляла 70−80%. В ЦБ подтвердили тенденцию. Из-за роста ставок жилищные кредиты без господдержки стали фактически неподъемными. Как следствие — спрос сместился в сторону льготных программ, сообщили участники рынка. Перекос в сторону субсидируемых условий приведет к отклонению цен на первичном рынке от рыночных и завышению стоимости квартир, опасаются эксперты.

Показатели вниз

Доля выдачи ипотеки по рыночным программам после повышения ключевой ставки в августе постепенно снижалась: сейчас она составляет не более 40−50%, рассказал «Известиям» руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Речь идет о сделках как на первичном, так и вторичном рынках, уточнили в институте развития. Там добавили: показатель 70−80% фиксировался последние 1−1,5 года.

С июня выдачи ипотеки резко ускорились. Основные причины — ажиотажный спрос на фоне ослабления рубля и дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ, объясняет Михаил Гольдберг. Люди стремились сохранить свои сбережения от обесценивания, а также успеть взять кредиты на лучших условиях.

Если в июне-июле в среднем выдавалось около 170 тыс. жилищных займов на 630−650 млрд рублей, то в августе выдачи существенно выросли. По данным ДОМ.РФ, банки предоставили около 220 тыс. займов на 850−900 млрд. Последний месяц лета 2023-го стал рекордным за всю историю ипотечного кредитования в России с 2005 года, констатировал Михаил Гольдберг.

Справка «Известий»

В России действует несколько программ с господдержкой. Самая популярная — ипотека на новостройки под 8% (действует до 1 июля 2024-го). Также в РФ работает семейная ипотека под 6%. Ее можно оформить для покупки жилья в новостройке или дома с земельным участком. Дальневосточная программа предусматривает жилищный кредит под 2% клиентам до 35 лет на недвижимость в ДФО. Для работников аккредитованных IT-компаний также есть специальные предложения — при определенных условиях они могут оформить ссуду до 5%.

В сентябре повышенный спрос сохраняется, подчеркнул руководитель аналитического центра ДОМ.РФ. Кроме того, с 20-го числа первоначальный взнос должен будет составлять 20%, поэтому россияне стремятся оформить кредит до этого момента. При этом доля выдач по рыночным предложениям снижается, добавил эксперт.

В крупных банках «Известиям» подтвердили тенденцию. На фоне роста ставок по ипотеке на рынке в конце лета зафиксировано смещение спроса в сторону программ с господдержкой, рассказали в ВТБ. По итогам августа на них пришлось 54% от общего объема выдач, а на середину сентября этот показатель уже занимает более 64% (то есть на рыночные ссуды приходится лишь 36%). Спрос на субсидируемую ипотеку остается рекордным с начала осени, подчеркнули в ВТБ.

По итогам августа доля рыночных программ в общем объеме выдач в денежном выражении равнялась 59%, сообщили в «Росбанк Дом». А за 19 дней сентября этот показатель составил уже 49%. При этом растет спрос на ипотеку с субсидируемой ставкой, указали в организации.

— Доля выдач по льготным программам в августе составила 48,2%, что побило предыдущий рекорд апреля 2022 года (48%). В июне этого года она равнялась 37,2%, в июле — 42,1%. Летом прошлого года показатель колебался между 28−30%, — поделились в Сбере.

В банке подчеркнули: в целом в августе выдано более 145,9 тыс. кредитов — самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

Крымский РНКБ отмечает стабильный спрос на ипотеку на полуострове, сказали в банке. Объем выдач в январе — августе этого года сопоставим с показателями 2022-го, сообщили в УБРиР. При этом за год объем льготных программ в общей структуре кредитов существенно увеличился — с 25 до 41%, добавили там (то есть на рыночные условия стало приходиться 59% вместо 75%).

В Абсолют Банке отметили, что в летний период спрос на вторичку был больше, но в сентябре доля кредитования сместится в сторону госпрограмм.

В Центробанке «Известиям» подтвердили снижение доли рыночной ипотеки. К августу нынешнего года этот показатель равен 40%. Тогда как на конец 2021-го он составлял 77%. Такая тенденция отражает, что предложения банков проигрывают конкуренцию масштабным льготным программам, считают в регуляторе. Там добавили, что именно по ссудам с господдержкой кредитные организации предлагают дополнительные бонусы, привлекающие покупателей.

Озабоченность высокой долей льготной ипотеки уже выражал Минфин. На первичном рынке на нее приходится порядка 80−90%, но снизить этот показатель следует до 50%, заявлял «Известиям» директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков. По его словам, на жилищные программы расходуются большие средства из бюджета, поэтому нужно понимать, насколько они эффективны и как работают в совокупности. «Известия» направили запрос в Минфин.

Мало комфорта

После повышения ключевой в последние месяцы ставки по рыночным программам ипотеки выросли в среднем до 14−15%. Такой уровень некомфортен для заемщиков, а почти в два раза возросшая с весны 2020-го стоимость квадратного метра делает приобретение жилья еще более недостижимым, отметила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. При этом существенной коррекции ждать не стоит, уверена она.

Замедление темпов выдач жилищных кредитов улучшит качество портфелей банков, добавил руководитель направления «Ипотека» в компании «Сравни» Дмитрий Сафронов. Но минус заключается в медленном развитии отрасли, что в конечном счете отразится и на росте экономики.

— С учетом прогноза ключевой ставки на следующий год на уровне 11,5−12,5% мы понимаем, что снижение в этом сегменте может быть очень большим. Рыночная ставка в районе 14−15% мало комфортна для заемщиков, а такая ситуация, судя по всему, может просуществовать достаточно долгое время, — уверен Михаил Гольдберг из «ДОМ.РФ».

По оценкам Ирины Носовой, при прочих равных условиях в октябре-ноябре 2023 года доля ипотеки по рыночным программам может еще снизиться — до 25−30%.