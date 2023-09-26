О чем говорит бюджет: аналитики рассказали о перспективах для розничных инвесторов

​Правительство получило подготовленный Минфином новый бюджет на ближайшие три года. Одновременно с этим Минэкономразвития представило свой прогноз социально-экономического развития страны до 2026 года.

В основе бюджета заложена среднегодовая цена российской нефти порядка 70 долларов за баррель. Это выше «санкционного потолка», ограничивающего покупку сырья у РФ выше 60 долларов. Также дополнительным доходом для казны, согласно документу, станет ослабление курса рубля — с 85,2 рубля за доллар в среднем за 2023 год до 90,1 рубля за доллар в 2024-м. Рост ВВП РФ в 2023 году ожидают на уровне 2,8%, в 2024-м — 2,3%.

По подсчетам Минфина, государство в 2024 году получит суммарно больше дивидендов на 5% по госпакетам в таких компаниях и банках, как «Газпром», «Роснефть», Сбер, ВТБ, «Транснефть» и другим. В этом году ведомство прогнозирует перечисления в бюджет 618,5 млрд рублей дивидендов, а в 2024 году ожидается рост до 650,4 млрд рублей (хотя ранее Министерство финансов ожидало рост выплат в следующем году на 23%).

«Дивидендные потоки стабильны в 2023-м и 2024 годах — разница между ними незначительна», — считает управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов.

Во-первых, обратим внимание, что снижение планки по дивидендам на 2024 год на 23% происходит в сравнении с предыдущим бюджетным планом. Ожидания на 2024 год теперь составляют 650,4 млрд рублей. Оценка поступлений по итогам текущего года — 618,5 млрд рублей. Сергей Попов управляющий директор GIF Global Invest Fund

«Во-вторых, основными “донорами” для бюджета в части дивидендов остаются “Газпром”, Сбербанк, “Транснефть” и непубличный госхолдинг “Роснефтегаз”. Учитывая, что цена на нефть в рублях держится вблизи рекордных отметок, и, согласно проекту бюджета, в следующем году составит около 6400 рублей, то очевидно, что снижение произойдет за счет “Газпрома”. Что, в целом, неудивительно, так как цены на газ существенно снизили, а компания потеряла значительную часть рынка сбыта», — пояснил Сергей Попов.

Самые дивидендные компании

«В данный момент сохраняется положительный взгляд на акции нефтяного сектора, если отбросить риск каких-либо новых налоговых новаций», — отметил Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций».

Цены на нефть выросли, что компенсировало добровольное снижение добычи в РФ. При этом курс рубля ослаб. В это же время отмечается поступательное сокращение спреда между ценой российских сортов и эталоном Brent. Так что в целом умеренно позитивный взгляд по таким историям как «ЛУКОЙЛ», «Татнефть», «Газпром нефть». Плюс по ним ожидается дивидендная доходность выше среднерыночной. Василий Карпунин начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций»

«По прогнозу Минэкономразвития, в этом году ВВП вырастет на 2,8%. В следующем году темпы роста должны замедлиться до 2,3%, но будут заметно выше, чем предполагалось ранее. На таком фоне можно ожидать сохранения достаточно благоприятной среды для банков, бизнес которых чувствителен к ситуации в экономике», — считает Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам».

По итогам января-августа банки заработали рекордную прибыль 2,4 трлн рублей, сравнимую с общей рекордной прибылью за весь предыдущий год — 2,37 трлн рублей, сообщил ЦБ РФ. «С учетом результата за январь-август (2,4 млрд руб.) прибыль российских банков по итогам 2023 года, вероятно, достигнет 2,9−3 трлн рублей», — прогнозирует экономист.

«В следующем году можно ожидать определенного снижения показателя из-за сокращения ряда разовых статей доходов, а также давления на чистый процентный доход банков в связи с ослаблением темпов кредитования и роста стоимости пассивов на фоне высоких ставок. Тем не менее, скорее всего, прибыль останется выше отметки 2 трлн рублей, поэтому можно ожидать сохранения повышенного внимания инвесторов к банковским акциям. В банковском секторе России нашими фаворитами остаются акции Сбера (обыкновенные акции: целевая цена — 311,5 рубля, рост — 23%; привилегированные акции: целевая цена — 305,3 рубля, рост — 21%)», — рассказала Наталья Малых.

«Позитивно смотрим на акции “Лукойла”. Прогноз правительства предполагает сохранение слабого рубля и достаточно высоких цен на сорт Urals, что предполагает повышенные рублёвые цены на нефть. На этом фоне “Лукойл” может продолжить предлагать инвесторам привлекательную дивидендную доходность. По нашим оценкам, выплаты за 2023 год могут составить 1158 рублей на акцию, что соответствует 18,2% доходности. Наша целевая цена по акциям “Лукойла” составляет 7631 рублей, что соответствует апсайду в 20%», — добавила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам».

Правительство также планирует увеличить социальные траты в абсолютном выражении, что позитивно для федеральных ритейлеров, и к их акциям стоит присмотреться на коррекции (в случае снижения). Потенциал роста бумаг Х5 (целевая цена 2535 рублей), «Озон» (3055 рублей) и «Магнит» (6640 рублей) мы оцениваем примерно в 20−25%. Наталья Малых руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам»

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