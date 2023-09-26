Запрет на экспорт дизеля и бензина: что теперь будет с акциями нефтяников

Кабмин ввел временный запрет на экспорт российского дизеля и бензина, пытаясь таким образом стабилизировать цены на топливо внутри страны и насытить рынок. Ограничения вступили в силу 21 сентября, однако в течение какого срока они будут действовать, в постановлении правительства не указано.

Из запрета есть ряд исключений, например, он не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям, для гуманитарной помощи, на международные транзитные перевозки, на топливо, вывозимое для «обеспечения деятельности воинских формирований» России за рубежом, для обеспечения деятельности российских организаций на Байконуре, Шпицбергене, а также на поставки топлива в непризнанные Абхазию и Южную Осетию.

Акции российских нефтяных компаний на новостях о новых ограничениях в конце прошлой недели снижались. Эту неделю они также начали преимущественно снижением. Насколько значимым будет влияние нового запрета на бизнес нефтяных компаний и котировки их акций?

На ком отразится запрет

Запрет экспорта дизельного топлива и бензина ударит по всем игрокам российского рынка, считает директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. «Даже те компании, которые экспортируют не так много светлых нефтепродуктов (к ним относится бензин, дизель, авиакеросин и другие премиальные нефтепродукты), столкнутся с растущей конкуренцией и снижением цен на внутреннем рынке», — говорит он. По его мнению, наиболее пострадавшими от запрета будут «Лукойл», «Татнефть» и «Газпром нефть», поскольку у всех трех компаний высока доля продуктов нефтепереработки по отношению к объемам добытой нефти. При этом «Сургутнефтегаз» и «Роснефть» последствия ограничений затронут меньше.

В свою очередь, начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов обращает внимание не на объем продуктов нефтепереработки по отношению добыче, а на их долю в экспортной выручке. По его оценке, меньше пострадают «Лукойл», «Газпром нефть» и «Роснефти» — те компании, у который доля экспорта нефтепродуктов относительно невелика в общем объеме выручки. В то же время «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» могут почувствовать на себе действие запрета сильнее, считает Фетисов.

Более чувствительными к запрету будут производители и экспортеры дизеля («Татнефть» и «Газпром нефть»), а не бензина («Сургутнефтегаз»), считает экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов. Он отмечает, что в последние годы доля произведенного дизеля, которая шла на экспорт, была заметно выше доли поставляемого за рубеж бензина.

Все дело в сроках

Масштаб негатива для нефтяников будет напрямую зависеть от того, как долго продлится запрет, говорит аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. «Если запрет на экспорт будет введен на срок 12 месяцев, то, по нашим оценкам, наиболее пострадавшие компании могут потерять до 13% EBITDA. При этом введение подобных мер более чем на месяц грозит затовариванием российского рынка, на фоне чего мы ожидаем смягчения или отмены ограничений в ближайшие недели. Краткосрочный запрет снизит EBITDA нефтяников не более чем на 1,1% и не окажет значительного влияния на акции», — говорит Кауфман.

Такую же оценку дает Константин Асатуров — он прогнозирует, что запрет продлится не более одного-двух месяцев, соответственно, EBITDA нефтяников упадет на 1−2% за 2023 год. С тем, что запрет будет краткосрочным, соглашается и старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. «Мы ожидаем, что ограничения продлятся всего несколько недель, после чего будет введена более сложная система контроля, позволяющая возобновить экспорт, но, вероятно, только крупным НПЗ», — говорит он.

Что с акциями?

Несмотря на временный запрет на экспорт дизеля и бензина, акции нефтяных компаний остаются привлекательными, считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. «Общая привлекательность российского нефтяного сектора в среднесрочной перспективе скорее будет определяться ценами на нефть и дивидендными ожиданиями. Оба фактора на данный момент представляются умеренно оптимистичными», — говорит она.

Цены на нефть находятся на высоком уровне, Urals приближается к $80 за баррель, при этом рубль остается слабым, что будет поддерживать экспортеров в целом и нефтяников в частности, говорит портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Акции нефтяных компаний остаются в числе самых привлекательных бумаг на фондовом рынке, говорит Константин Асатуров из «Системы Капитал». Слабый рубль и рост цен на нефть позволяют им справляться с возросшей налоговой нагрузкой и продолжать платить достаточно высокие дивиденды. В среднесрочной перспективе, по его мнению, наиболее интересными могут быть акции «Лукойла», «Роснефти» и «Газпром нефти».

Фетисов из Россельхозбанка отмечает из числа наиболее ликвидных бумаг акции «Лукойла» и «Роснефти».