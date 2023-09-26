Индекс Мосбиржи, акции «Совкомфлота», начало торгов «Софтлайна»: дайджест

Российский рынок акций.

Российский рынок акций мало изменился в начале недели. Индекс Мосбиржи по итогам понедельника снизился на 0,12%, достигнув 3045,39 пункта.

«В моменте сильных драйверов роста у отечественного рынка нет, инвесторы продолжают переоценивать перспективы рынка и отдельных бумаг после внушительного роста с начала года», — прокомментировала ситуацию аналитик ФГ «Финам» Ксения Лапшина.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин указал на нехарактерное для понедельника снижение объемов торгов. Обороты упали ниже среднего уровня последних недель — до ₽48 млрд.

«Отсутствие новых идей для роста широким фронтом препятствует развитию устойчивого восходящего движения. К тому же осенний период обычно является не самым удачным для всех рынков, что заставляет покупателей быть более осторожными, а продавцов — активными», — отметил Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Между тем снижению котировок акций продолжают способствовать высокие процентные ставки, в том числе постепенный рост доходностей по облигациям, написал в утреннем обзоре Василий Карпунин. Он обратил внимание на то, что эта тенденция происходит не только в рублевых бондах, но и в долларовых. Так, доходность к погашению десятилетних гособлигаций США вчера поднялась до максимального уровня за 16 лет — 4,56% годовых.

Значительный рост доходностей облигаций после повышения ключевых ставок делают облигации более привлекательными для инвесторов. При этом облигации остаются менее рисковыми активами. В сочетании все это ведет к перетоку средств из акций на рынок облигаций.

От своих максимумов (3287,34 пункта, достигнутых 5 сентября) индекс Мосбиржи скорректировался примерно на 7,5%. «Пока индекс устоял на уровне 3000 пунктов — попытка уйти ниже была, но не увенчалась успехом. Последние три дня индекс консолидируется в диапазоне 2990−3060 пунктов. Полагаем, что коррекция еще не закончена», — отметила Ксения Лапшина.



Акции «Совкомфлота».

Акции «Совкомфлота» в понедельник показали динамику заметно лучше рынка. По итогам торгов котировки выросли на 6,85%, до ₽114,5. При этом бумаги компании оказались в топ-3 по итогам торгов после Сбербанка и ЛУКОЙЛа.

Котировки «Совкомфлота» выросли на фоне заявлений генерального директора компании Игоря Тонковидова. В интервью ТАСС он сказал, что прибыль компании во втором полугодии будет примерно соответствовать прибыли первого полугодия в рублевом эквиваленте. В первом полугодии 2023 года чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО составила $496 млн.

«В среднесрочной перспективе мы ожидаем достаточно высоких финансовых результатов благодаря заключению ряда среднесрочных контрактов, которые обеспечат предсказуемый объем премиальной выручки», — также сказал Тонковидов.

Если финансовый результат «Совмкомфлота» за второе полугодие окажется таким же, каким он был в первом, то за весь 2023 год чистая прибыль компании составит порядка $1 млрд, рассказал аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов. Компания обычно выплачивает в виде дивидендов владельцам акций 50% скорректированной чистой прибыли. Если удвоить результат за первое полугодие, то потенциальный дивиденд может составить около ₽18 на акцию, что эквивалентно 16% дивидендной доходности, сообщил эксперт. Справедливая цена для бумаг «Совкомфлота» на горизонте 12 месяцев находится на отметке ₽155, указали в Промсвязьбанке.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отметила, что котировки компании стараются прорвать нисходящий тренд. «Закрепление выше ₽112 может вернуть бумаги к историческому максимуму ₽119 и способствовать развитию повышения в случае надежд на дивиденды», — полагает эксперт.

Тем не менее она предупредила, что хотя показания дневного графика улучшаются, покупателям стоит соблюдать осторожность и наращивать позиции постепенно по мере закрепления выше сопротивлений ввиду рисков возвращения к снижению.



Начало торгов акциями «Софтлайна».

26 сентября на Мосбирже и СПБ Бирже начнутся основные торги акциями «Софтлайна» под тикером SOFL. На Мосбирже акции будут торговаться во втором котировальном списке, а на СПБ Бирже — в некотировальной части списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

В начале торгов free-float, или доля акций в свободном обращении, составит около 15,7%. Во free-float войдут акции, которые были получены в результате обмена ГДР Noventiq, а также акции, полученные сотрудниками «Софтлайн» в рамках программы долгосрочной мотивации.

Днем ранее «Софтлайн» объявила о завершении первого этапа обмена депозитарных расписок Noventiq, которые хранились в НРД и СПБ Банке, на акции самой компании. К обмену было предъявлено около 82% ГДР Noventiq в этих депозитариях.



Последний день для покупки акций под дивиденды.

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 25 сентября.

ConocoPhillips: дивиденды — $0,6. Дата выплаты — 16 октября. Доходность — 0,5%.



Другие важные события.

Банк «Санкт-Петербург»: ВОСА. В повестке — утверждение дивидендов за полугодие 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽19,08 на одну обыкновенную акцию и ₽0,22 на одну привилегированную акцию.

США: индекс динамики цен на дома CaseShiller 20, июль — 16:00 мск.

США: индекс потребительского доверия от Conference Board, сентябрь — 17:00 мск.

США: продажи новых домов, август— 17:00 мск.

США: недельные запасы нефти по данным Американского института нефти (API) — 23:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия.

Индекс Мосбиржи: 3045,39 (-0,12%).

Индекс РТС: 997,09 (-0,29%).

S&P 500: 4337,44 (+0,4%).

Dow Jones Industrial Average: 34 006,88 (+0,13%).

NASDAQ Composite: 13 271,32 (+0,45%).