10:09 (мск), источник: ТАСС

Акции «Софтлайна» на старте торгов на Мосбирже снижались почти на 7%

Стоимость акции компании составляет 149 рублей.

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Источник: AP 2023

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Стоимость акций «Софтлайна» на открытии торгов на Московской бирже снижалась на 6,88%, до 149 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По данным на 10:02 мск, акции компании торговались на уровне 152,64 рубля за бумагу (-4,6%).

В августе «Софтлайн» обратился на Мосбиржу с заявлением о листинге акций. Позже биржа сообщила, что торги акциями компании начнутся 25 сентября в режиме переговорных сделок и сделках РЕПО, а дата начала основных торгов — 26 сентября. Акции включены в котировальный список второго уровня Московской биржи.

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