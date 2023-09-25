В ЕС предупредили о «десятилетиях» зависимости от американского СПГ

По словам представителя ЕК, зависимость блока от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США является высокой и может сохраниться на «пару десятилетий».

Как отмечает FT, в настоящее время Брюссель балансирует между необходимостью повысить энергетическую безопасность путем отказа от российского газа и достижением целей по нулевым выбросам углекислого газа к 2050 году. Заявление Йоргенсен газета называет «одним из самых сильных сигналов» ЕС о том, что блок рассчитывает потреблять американский СПГ еще долгие годы, несмотря на опасения экологов и некоторых политиков в ЕС.

В то же время опрошенные газетой американские аналитики отметили, что слова Йоргенсен помогут «расчистить путь» европейским покупателям, рассчитывающим подписывать сделки с американскими поставщиками после 2030 года. «Для американских разработчиков, пытающихся заключить сделки, это действительно позитивный сигнал», — заявил аналитик по СПГ консалтинговой компании ICIS Фаузея Рахман.

В 2021 году на Россию приходилось около 45% европейского газового импорта и около 40% потребления. Но после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года и ввода западных санкций поставки российского газа в ЕС резко упали. Этому, в частности, способствовали требования Кремля к недружественным странам платить за газ в рублях, прекращение транзита через Польшу по газопроводу Ямал — Европа и по морскому трубопроводу «Северный поток» и другие перебои в поставках.

В марте этого года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС преодолел зависимость от российских нефти и газа. По ее словам, за последние восемь месяцев (к тому моменту) Россия сократила экспорт газа в Европу на 80%, но ЕС удалось успешно компенсировать потери.