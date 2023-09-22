В рейтинге стран по уровню экономической свободы РФ заняла 104-е место

Исследователи канадского Fraser Institute выпустили свой ежегодный рейтинг стран мира по уровню свободы экономики. В нынешнем году в рейтинг вошло 165 государств и юрисдикций. Для составления рейтинга использовались данные за 2021 год.

Рейтинг оценивает экономическую свободу жителей стран и компаний в принятии экономических решений — на основе анализа регулятивной политики государств, уровня свободы в международной торговле и бизнесе, размера государственного аппарата, оценки юридической системы, уровня прозрачности и стабильности монетарной политики и т. д.

В целом авторы отмечают, что после периода непрерывного роста (2000−2019 г. г.) средний показатель индекса экономической свободы в мире снижается. В 2020—2021 годах значение индекса по миру составило 6,77 пункта — это рекордно низкий уровень с 2009 года. Хотя еще в 2019 году индекс находился на максимально высоком уровне в 6,94 пункта.

Важной особенностью нынешнего рейтинга стала смена лидера. Исследователи Fraser Institute неизменно ставили на высшую строчку Гонконг, но в этом году он оказался на 2-м месте, уступив первенство Сингапуру.

Авторы полагают, что растущее влияние Коммунистической партии Китая на Гонконг заметно снижает уровень экономической свободы этой территории. «Новые регуляторные барьеры, ограничения по найму иностранной рабочей силы, рост издержек бизнеса на административные расходы — все это негативно отражается на экономической свободе», — отмечают авторы.

Третье место в рейтинге после Сингапура и Гонконга занимает Швейцария, за ней идет Новая Зеландия, пятерку лидеров замыкают США. Также в топ-10 вошли такие страны, как Ирландия (6-е место), Дания (7), Австралия (8), Великобритания (9), Канада (10). Япония в текущем году оказалась на 20-м месте, Германия — на 23-м, Франция — на 47-м, Индия — на 87-м, Бразилия — на 90-м, Китай — на 111-м месте.

Последнюю пятерку составляют такие страны, как Йемен (161-е место), Судан (162), Сирия (163), Зимбабве (164) и Венесуэла (165). Fraser Institutе не включает в свой рейтинг Кубу и КНДР из-за недостаточного объема данных по ним.

Россия в рейтинге оказалась на 104-й строчке — между Непалом и Танзанией. Это не худший, но и не лучший результат для РФ за время составления рейтинга.

В 2000 году страна занимала 115-е место, затем несколько улучшила позиции, но вновь оказалась на 115-м месте в 2005 году, разделив его с Руандой и Того. В 2010-х позиции России в рейтинге стали улучшаться, в 2015-м — 109-е место, в 2019-м — 94-е место. Но уже в 2020 году снова пошло движение вниз — 97-е место. За всю историю рейтинга Fraser Institute нынешнее место России в нем ближе к 1980 году, когда Советский Союз оказался на 107-м месте.

В рейтинге нынешнего года российские позиции были заметно ослаблены такими показателями, как размер госаппарата (123-е место) и регулирование (134-е место). Заметно выше показатели по таким параметрам, как юридическая система и права собственности (84-е место), а также прочность финансовой системы (85-е место).