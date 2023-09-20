Финансовые результаты нефтегазового сектора превзошли ожидания рынка

На результаты сектора повлияли снижение дисконта на российскую нефть Urals к бенчмарку Brent с $25 до $20 за баррель, рост цен на сырье в совокупности со слабым рублем. Компании смогли успешно перестроить экспорт с относительно скромными потерями, если сравнивать с прогнозами 2022 г., что тоже отразилось в их отчетностях, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Прогнозы росли по мере выхода квартальных отчетностей по РСБУ, отметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Он объяснил это уменьшением прозрачности ценообразования на российскую нефть и нефтепродукты. И подчеркнул, что влияние введенного в рамках санкций потолка цен на российскую нефть оказалось не столь существенным.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман утверждает, что сезон отчетности в отрасли стал одним из триггеров для обновления максимума индекса с февраля 2022 г. После публикации отчетностей бенчмарк вырос на 2,34%, обращает внимание аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Отрасль добавила эффективности

Выручка в годовом выражении снизилась у добывающих компаний, а у «Транснефти» выросла. При этом «Роснефть», «Татнефть» и «Транснефть» смогли нарастить чистую прибыль. Аналитики сервиса «Газпромбанк инвестиции» объясняют снижение выручки во II квартале 2023 г. сокращением добычи нефти Россией в рамках сделки ОПЕК+, а также продажей или остановкой зарубежных подразделений. Но они также отмечают, что у некоторых компаний итоговый результат — чистая прибыль — оказался выше всех ожиданий.

«Наибольшим сюрпризом» стали сильные результаты «Транснефти». Ее отчетность превзошла консенсус-прогнозы, говорит старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин. Выручка составила 637 млрд руб. (+3,5 год к году), что на 8% выше оценок БКС, тогда как чистая прибыль оказалась на 26% выше ожиданий: компания заработала 187,6 млрд руб. (+53% г/г). Рост тарифов у «Транснефти» превышает рост издержек, что вместе с увеличением дальности транспортировки нефти на фоне переориентации экспорта позволяет наращивать прибыль, добавил Кауфман.

Он прогнозирует, что по итогам 2023 г. компания может выплатить даже по скромным прогнозам более 18 500 ₽ дивидендов на акцию, что соответствует около 13,2% доходности.

Аналитики также выделяют отчетность «Лукойла». Выручка за полугодие составила $46,7 млрд (3,6 трлн руб.) хоть и оказалась на 7% ниже консенсуса, чистая прибыль превысила его на 12%, составив $7,3 млрд (565 млрд руб.). EBITDA превысила консенсус на 7%, достигнув $11,3 млрд (871 млрд руб.). По мнению Кауфмана, результаты этой компании предполагают, что промежуточные дивиденды могут составить около 570 ₽ на акцию (8,3% доходности). Доходность дивидендов и возможного байбека во втором полугодии, вероятно, будет сопоставима, добавил он.

Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских отмечает результаты «Роснефти». Компания увеличила чистую прибыль на 45,2% год к году, до 652 млрд руб. против 816 млрд руб. за весь 2022 г. Правда, выручка «Роснефти» пострадала больше других, отмечает эксперт. За первое полугодие она снизилась на 25,3% к тому же периоду прошлого года до 3,87 трлн руб. Однако II квартал оказался лучше I квартала на 12% (2 трлн руб.). Рост чистой прибыли на фоне снижения выручки главный исполнительный директор компании Игорь Сечин объяснял непрерывной работой по контролю над расходами.

Болотских отмечает, что меньше других пострадала выручка «Газпром нефти»: по итогам первого полугодия она снизилась на 14,6% до 1,552 трлн руб. Также по этому показателю эксперта «приятно удивила» «Татнефть», которая несмотря на отключение от нефтепровода «Дружба» потеряла в выручке всего 21,1% (623 млрд руб.). Хороший результат компания показала по прибыли, нарастив ее на 6%, до 147,67 млрд руб.

Чего ждать во втором полугодии

Опрошенные «Ведомостями» эксперты сходятся в том, что финансовые результаты компаний во втором полугодии 2023 г. должны быть хорошими, учитывая высокие цены на нефть, дисконт на российскую Urals и слабый рубль. Это позволит ожидать высоких и даже рекордных дивидендов.

Рост финрезультатов во втором полугодии 2023 г. ожидает Танурков. Это случится при условии сохранения текущей конъюнктуры с очень высокой рублевой ценой Urals, соглашается Бахтин. Чернов обосновывает прогноз по улучшению финансовых показателей увеличением их эффективности (рентабельности по чистой прибыли), снижением дисконта на российские сорта нефти и увеличением цен на нефть.

Кауфман из «Финама» отмечает, что второе полугодие «практически гарантированно» превзойдет первое.

Он указывает на то, что в первом стоимость Urals составила около 4000 ₽ за баррель, а сейчас превышает 7000 ₽ за баррель. Это является аномально высоким значением и частично компенсирует добровольное снижение добычи и экспорта, отмечает эксперт. Болотских из «Цифра брокер» соглашается с тем, что сектор интересен, пока рубль слабый, а цены на нефть растут.

Риском для деятельности компаний нефтегазового сектора служит зависимость от крупнейших покупателей Китая и Индии на которых приходится около 50% всех поставок, обращает внимание Болотский: поэтому экономическая ситуация внутри этих стран влияет на успешность отечественных нефтяников.

Внутренний риск, по его словам, связан со снижением выплат по демпферу с 1 сентября, что в итоге скажется финансовых результатах нефтяного сектора. В июле выплаты по такому механизму составили 110,4 млрд руб. Закон о корректировке топливного демпфера будет действовать до конца 2026 г. Он предполагает снижение выплат нефтяникам на 50% как по бензину, так и по дизельному топливу.

Снижение демпферных выплат вдвое станет негативным фактором для некоторых компаний (в первую очередь «Татнефть», «Газпром нефть» и «Башнефть»), согласен Кауфман. Инвестиционный советник «Открытия инвестиций» Роман Ватутин говорит, что снижение демпфера окажет влияние на показатели компаний, ориентированных на внутренний спрос — «Татнефти» и «Газпром нефти».

На какие акции обратить внимание

Ватутин выделяет «Сургутнефтегаз», который еще не публиковал отчетность. По словам эксперта, отличительной чертой компании является огромная «подушка» ликвидности в виде долларовых депозитов (в 2022 г. она выросла почти на 17%, до $59 млрд). Они традиционно позволяют «Сургутнефтегазу» зарабатывать дополнительные доходы в периоды девальвации рубля за счет положительной переоценки долларовых активов, объясняет Ватутин.

Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова ожидает, что компания выплатит по «префам» высокие дивиденды по итогам 2023 г. По расчетам Ватутина, если курс доллара к рублю на конец 2023 г. останется на текущих уровнях, дивиденд на одну привилегированную акцию станет рекордным и составит 9,3 ₽.

Целью по бумаге в базовом и консервативном сценарии он видит уровень в 55 ₽. При благоприятной конъюнктуре рынка котировки могут быть заметно выше, указал он.

Чернов из Freedom Finance считает, что, наоборот, на фоне укрепления рубля акции компании могут показать существенную коррекцию из-за изменения стоимости «кубышки» в рублевом эквиваленте. Несмотря на это, он считает акции «Сургутнефтегаза» самыми перспективными, а бумаги «Роснефти», «Лукойла», «Татнефти» и «Новатэка» — весьма перспективными. Таргеты по «Роснефти» и «Лукойлу» — 650 и 7500 ₽, соответственно.

Болотских и Крылова обращают внимание на бумаги «Роснефти». Компания имеет долгосрочные отношения с Китаем, куда поставляется существенная часть сырья — долгосрочным инвесторам может понравиться крупный проект «Восток-Ойл», который, по оценкам Болотских, удвоит капитализацию компании. Реализация проекта обеспечит долгосрочные и надежные поставки энергетических ресурсов в растущие экономики стран Азии, а также сократит ценовую волатильность, добавляет Крылова.

Руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-инвестиции» Александр Дорожкин наиболее перспективными считает акции «Лукойла» и «Транснефти». «Лукойл» объявил о выкупе до 25% своих акций с дисконтом, а высокие результаты управления собственной ликвидностью позволяют акционерам «Транснефти» рассчитывать на хорошую дивидендную доходность.

По мнению Ватутина из «Открытия инвестиций», целевая цена акций «Лукойла» — 7500−7700 за бумагу, по мнению Кауфмана — до 8000 ₽ Ватутин видит целью по акциям «Транснефти» уровень дивидендного гэпа — 140 000 за бумагу, Кауфман — до 170 000 ₽.

Таргет Freedom Finance по бумагам «Новатэка» находится на отметке в 2000 ₽ за штуку. Чернов считает компанию одним из бенефициаров эмбарго на поставки российского природного газа в страны ЕС в долгосрочной перспективе, особенно когда начнут запускать Арктик СПГ-2 и увеличивать объемы производства СПГ-2.

Прогнозы по дивидендам

Аналитики «Газпромбанк инвестиций» указывают на то, что «Лукойл» заработал более 814 ₽ прибыли на акцию, что эквивалентно 12% доходности за полгода. По оценке экспертов, за весь 2023 г. при текущих ценах на нефть и курсе доллара США компания может заработать около 1 трлн чистой прибыли, что принесет акционерам 21% доходности.

При этом эксперты полагают, что у «Лукойла» хватит денег, чтобы не снижать дивидендные выплаты, несмотря на возможный выкуп акций у нерезидентов. Дивидендная доходность по итогам года может превысить 16%, предполагают они.

Они также позитивно смотрят на акции «Транснефти». По подсчетам аналитиков, дивидендная база только за первое полугодие 2023 г. выросла до размера 9700 ₽ на акцию, а с учетом второго полугодия дивиденды могут составить более 18 000 ₽ на акцию, или более 12% дивидендной доходности.

Кроме того, эксперты обращают внимание на «Газпром нефть», которая заработала около 65 ₽ на акцию или около 10% полугодовой доходности. По их мнению, с учетом прежней дивидендной политики за шесть месяцев акционеры могут рассчитывать на 32,5 ₽ дивидендов на акцию, или около 5% дивидендной доходности.