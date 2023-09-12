В Минэке оценили рост ВВП в 2,3% и курс доллара в 90 рублей в 2024 году

Ключевые факторы прогноза — курс и цена нефти, отметил один из собеседников «Ведомостей». Прогноз Минэка по рублю нельзя оценивать изолированно, а нужно рассматривать в первую очередь с точки зрения рублевой цены нефти, поскольку эти параметры используются главным образом при бюджетных проектировках нефтегазовых доходов, отметил знакомый с ходом подготовки макропрогноза источник. Цена на нефть в рублевом выражении относительно текущих уровней более $90/барр. снижается более чем на 15%, при этом курс в среднем укрепляется относительно сегодняшних значений, пояснил он. Это создает запас для бюджетной конструкции, которая остается устойчивой на случай как укрепления курса до менее 90 ₽/$, так и снижения цены на нефть. Еще один собеседник «Ведомостей», близкий к подготовке макропрогноза, подчеркнул, что прогноз по курсу консервативный, в реальности рубль может быть крепче прогнозной величины.

«Ведомости» направили запрос в Минэк и в правительство.

Последний официальный прогноз Минэкономразвития, опубликованный в апреле, предполагал рост экономики в 2023 г. на 1,2%, но в целом уже сейчас понятно, что ВВП увеличится более существенно. Об этом говорили президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. По их оценкам, в 2023 г. экономика должна вырасти более чем на 2,5%.

Показатели, которые складываются по итогам текущего года, определяют базу следующих периодов — от этого зависит в том числе бюджетный прогноз доходов и расходов. По словам источников «Ведомостей», дискуссия в этом году была довольно сложной, в частности, долгое время не удавалось согласовать оценки на 2023 г. Споры велись почти по всем ключевым показателям: в Минфине полагали, что следует исходить из более консервативных оценок, Минэк предлагал более позитивный сценарий. Впрочем, хотя Минэк и оценивает ситуацию более оптимистично, его оценки можно считать даже довольно сдержанными относительно того, как фактически развивается ситуация, уточнил еще один собеседник, знакомый с ходом подготовки прогноза. Мишустин в своем выступлении в пятницу, 8 сентября, поддержал версию Минэка (ведомство курирует подготовку макропрогноза. — «Ведомости»).

«Экономика адаптируется к текущим вызовам», — констатировал премьер. В июле в годовом выражении ВВП вырос на 5%, а за семь месяцев показатель вырос на 2%, привел он данные Минэка.

По итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом — около 200 млрд руб., ненефтегазовые доходы составили 1,82 трлн руб. (на 56,5% больше уровня прошлого года), а нефтегазовые поступления восстановились и с сентября их траектория существенно опережает прошлогодние значения, рассказал Мишустин. По его словам, в текущем году правительство рассчитывает на исполнение бюджета с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП. Помощник президента Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сказал, что дефицит может быть меньше, а в 2024 г. даже возможен профицит.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают оценки Минэка в целом близкими к прогнозам рынка, хотя и с рядом оговорок. По сравнению с консенсус-опросами прогноз по ВВП выглядит позитивнее как на 2023-й, так и на 2024 г., отметил директор группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Дмитрий Куликов. Инфляция на конец текущего года, по его мнению, смотрится более консервативно, чем оценивает рынок, а курс и стоимость нефти совпадают с прогнозами аналитиков. С его точки зрения, рост ВВП в 2024 г. может оказаться ближе к 1%, так как восстановительного импульса и повышения нормы потребления уже не будет, помимо этого снизится возможность значимо увеличивать степень загрузки мощностей и рабочей силы.

В последние месяцы образуется негативная суперпозиция двух ключевых направлений экономической госполитики — монетарной и фискальной, отметил экономист, автор Telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов. В правительстве настаивают, что по итогам года дефицит бюджета составит около 2% ВВП, что соответствует 3 трлн руб., напомнил он. Чтобы удержаться в пределах этой суммы, при том что дефицит, накопленный с января по август, составляет 2,4 трлн руб., Минфину придется с сентября по декабрь снизить расходы минимум на 15% по номиналу при одновременном ускорении поступления доходов, подчеркнул он. Бюджетный допинг, который был реализован с декабря 2022 г. по февраль 2023 г., создал мощный положительный импульс в экономике, но уже с IV квартала этого года ожидается просадка, полагает Рябов.

С сентября начнутся сжатие кредитования и снижение темпов роста денежной массы, пояснил эксперт. С учетом зависимости экономики от внутреннего фондирования сильное удорожание долговых ресурсов подорвет инвестиционный потенциал, существенно «остужая» темпы экономического роста, продолжил Рябов. Усиление кризисных процессов возможно, если реализуется сценарий долгового кризиса, когда перекредитованные компании в России будут испытывать проблемы в обслуживании долгов, но правительство это вряд ли допустит, отметил он. «Войдет ли экономика в кризис с конца 2023 г.? Посмотрим, но падение ВВП квартал к кварталу с исключением сезонного фактора становится практически неизбежным из-за слишком резкого ужесточения условий (повышения ставки. — “Ведомости”). Быстрых темпов роста уже не будет», — резюмировал Рябов.

Для роста экономики нужны инвестиции — как государственные, так и частные, писал в колонке для «Ведомостей» начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский. По его словам, чем выше будет уровень ключевой ставки и чем жестче будут требования к заемщикам, тем больше будет дефицит на рынке труда и разрыв в уровне производительности с ведущими странами. То есть жесткая денежно-кредитная политика сама по себе является фактором, ограничивающим потенциальный объем выпуска в экономике, отметил эксперт.

2,3% роста ВВП в 2024 г. — это несколько многовато, если судить по прошлому прогнозу ЦБ и ожидаемой жесткой денежно-кредитной политике на ближайший год, согласился экономист, автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев. Бюджет в следующем году получит высокие нефтегазовые доходы при экспортной цене российской нефти в районе $70/барр. или выше, т. е. даже больше, чем можно потратить по бюджетному правилу, оценил эксперт. «Но дальше останется выбор, купить на профицит инвалюту или потратить на что-то более ценное», — подчеркнул Тунев.

Курс доллара около 90 ₽/$ — «это как бы ни вашим, ни нашим», иронизирует экономист. По его мнению, механизмов и желания вернуть курс на 80 ₽/$ не просматривается, но и прогнозировать высокие значения нельзя — это создаст дополнительный спрос и отток капитала. Если спрогнозировать курс, например, в 95 ₽/$, то это будет означать, что власти признают, что текущий курс фундаментально обоснованный, пояснил экономист. Фактически это не так, подчеркнул он.

В целом аналогичные точки зрения высказывали и российские лидеры мнений на ВЭФе. Рост российской экономики по итогам 2023 г. может быть в диапазоне 2−3%, заявил президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф. «Сейчас сложно давать предсказания. Повышение ставки и целый ряд мер, направленных на снижение доступности кредитных ресурсов, к сожалению, дадут отрицательный вклад в ВВП. То, что рост будет свыше 2%, — это очевидно. Но между 2 и 3% сейчас пока предсказывать тяжело», — сказал Греф журналистам в кулуарах ВЭФа.

В подготовке статьи участвовала Анастасия Бойко