МРОТ и зарплаты поднимут, а доллар будет стоить 90 рублей: Главное о бюджете России

— Ни одно из социальных обязательств, о которых говорил президент, не осталось без финансового обеспечения, — отметил Мишустин.

Как рассказал Михаил Мишустин, с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 18,5% и превысит 19 тысяч 200 рублей.

— Это существенно выше инфляции. Вместе с этим вырастут зарплаты более чем четырех с половиной миллионов человек, — рассказал премьер.

Приоритетом правительства на следующий год будет поддержка семей с детьми, она останется адресной. Фонд пенсионного и социального страхования продолжит предоставлять единое пособие для нуждающихся беременных женщин и семей с детьми.

В общей сложности такую поддержку получат более 10 млн семей. На это будет направлено 4,4 трлн рублей.

— В полном объеме будут выполняться и возложенные на Фонд обязательства по осуществлению выплат по больничным листам и декретных. И, конечно, пенсий — с учетом предстоящей индексации, — сказал премьер.

Мишустин отметил, что существенные средства закладываются и на программу материнского капитала. На это будет направлено около 1,6 трлн руб. Как посчитали в кабмине, за ближайшие 3 года маткапиталом воспользуются более 4 млн семей.

Еще одно чувствительное направление — медицина. Как сообщил Мишустин, проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год предполагает увеличение финансирования медпомощи по сравнению с 2023 годом.

— Свыше 130 млрд рублей в следующем году направим на оказание высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу ОМС. У жителей каждого из российских субъектов и дальше сохранится возможность бесплатно получать ее в федеральных медучреждениях. На это пойдет около 214 млрд рублей, — сказал премьер.

В правительстве уверены, что доходы бюджета в следующем году продолжат расти. Ожидается, что они составят 35 трлн рублей.

Для сравнения, в действующий закон о бюджете на трехлетний период заложены доходы в 2023 году на уровне 26,13 трлн рублей, в 2024 году — 27,24 трлн руб.

— Такой существенный рост станет возможен благодаря дальнейшему развитию нашей экономики. Ненефтегазовые поступления при этом должны вдвое превысить нефтегазовые, — сказал Мишустин.

Премьер обратил внимание, что ВВП России за семь месяцев с начала года вырос на 2%.

— Таким образом российская экономика перешла к уверенному росту, — заключил премьер.

При этом предельный размер расходов бюджета в 2024 году запланирован на уровне 36,6 трлн руб., то есть бюджет все же будет дефицитным. А вот российскую кубышку — Фонд национального благосостояния (ФНБ) правительство рассчитывает пополнить.

Как рассказал на заседании правительства глава Минфина Антон Силуанов, объем ФНБ на конец 2024 года составит 6,7 трлн рублей.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что ведомство существенно улучшило основные параметры макропрогноза на 2024−2026 гг. По итогам этого года рост в ВВП, как ожидается, составит 2,8%, а в 2024 году — 2,3%.

Решетников также сообщил, что к концу этого года курс доллара ожидается в районе 94 рублей, в 2024—2026 годы может сложиться «новое равновесие» на уровне 90−92 рубля за доллар.

Что касается инфляции, то по словам Решетникова, к концу года закладывается небольшой рост (до 7,5% в годовом выражении). А вот в следующем году инфляция уже не должна превысить 4,5%.

При этом в правительстве прогнозируют рост зарплат россиян. Как отметил Решетников, это будет происходить на фоне сохранения низкого уровня безработицы — 3,1%. Он также заявил, что соцвыплаты в 2024—2026 годах будут проиндексированы по фактической инфляции.

Только цифры

— На национальные проекты в следующем году будет выделено около 3 трлн рублей. Свыше 760 млрд рублей в течение трех лет пойдут на выполнение инициатив социально-экономического развития.

— более 1 трлн рублей будет направлено на лекарственное обеспечение.

— 430 млрд рублей направят на медпомощь онкобольным, 27 млрд — больным сахарным диабетом.

— на создание новых мест в школах за 3 года направят 111 млрд рублей. Ежегодно будет направляться более 60 млрд на капремонт, более 72 млрд на горячее питание в школах, почти 90 млрд руб. на выплаты педагогам за классное руководство.

— на поддержку промышленности гражданского назначения будет выделено более 947 млрд рублей.

— более 67 млрд руб. выделят на поддержку малого и среднего бизнеса.