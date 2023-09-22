Кто сможет остановить снижение российского рынка

С одной стороны, рынки США, Европы и Японии говорят об ухудшении инвестиционных настроений, а, с другой, в Китае наметились позитивные сигналы в экономике. Нефть вновь дорожает, а структура бэквордации во фьючерсах указывает на усиление дефицита поставок. Геополитический фон для РФ остаётся прежним, а очередные санкционные действия Европы и США вряд ли что-либо усилят, или ухудшат. Соответственно, фактор нефти может поддержать рынок на торгах в пятницу. Также некоторая техническая перепроданность усиливает вероятность отскока в конце недели.



Российский рынок завершил торги четверга в существенном минусе. В основном, давление на акции происходило через укрепление рубля, но также к вечеру появились новости о временных экспортных пошлинах на широкий перечень товаров. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 75,859 млрд руб.



По итогам торгов 21 сентября Индекс МосБиржи — 3019,22 п. (-1,59%), а Индекс РТС — 988,12 п. (-1,44%).



Лидеры роста на 23:00 мск:



ЭН+ГРУП ао 502,4 1,45%

НЛМК ао 198,8 0,6%

МосБиржа 172,54 0,5%

РУСАЛ ао 41 0,2%



Лидеры снижения на 23:00 мск:



Polymetal 489,7 −7,15%

GLTR-гдр 601,85 −5,34%

FIVE-гдр 2 139 −4,98%

AGRO-гдр 1 061,8 −4,77%

FIXP-гдр 353,2 −4,36%

Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе. Наибольшие потери были в секторах транспорта (-4,0%), потреблении (-3,07%) и строительных компаний (-2,28%).

Меж тем в ЦБ РФ отмечают, что рост ипотечного кредитования в августе вырос на 3,7%. То есть граждане могли брать средства на покупку жилья в ожидании роста ставок. Впрочем, в дальнейшем такой спрос может существенно снизиться, что уже будет негативом для строительных компаний.



На фоне роста кредитования продолжила расти прибыль российских банков. В ЦБ РФ отмечают, что с начала года банки заработали 2,4 трлн руб. Лишь за август прибыль составила 353 млрд руб.



Негативом для всего рынка являются новости о гибких экспортных пошлинах с привязкой к курсу рубля. С 1 октября пошлины вводятся на широкий круг товаров для обеспечения стабильности внутреннего рынка. Пошлина будет начисляться от 4% до 7%. При курсе рубля ниже 80 за доллар пошлина начисляться не будет. Пошлина на удобрения может составить до 10% в зависимости от курса национальной валюты. Данный режим будет действовать до конца 2024 года. Как минимум, подобная мера поможет бороться с дефицитом топлива на внутреннем рынке, а ещё будет насыщать бюджет. У компаний станет меньше мотивации на ослабление рубля до выгодных им значений.

Сектор нефти и газа упал на 1,97%. Правительство ввело временные меры по ограничению экспорта топлива. Мера введена с целью насытить внутренний рынок в период повышенного спроса уборочной. Нефтяники получали существенные доходы от экспорта нефтепродуктов, пользуясь разницей внешних и внутренних цен. Естественно, что цены на дизельное топливо в Европе немедленно отреагировали ростом, но нас вряд ли волнует этот факт.



ТМК (TRMK) проведёт вторичное размещение акций. Основной акционер компании ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» предложит пакет около 15 млн акций, или 1,5% от общего количества. Цена размещения составляет 205−235 ₽ за бумагу. Сбор заявок состоится с 21 по 28 сентября, а финальная цена размещения будет объявлена не позднее 29 сентября. Инвесторы, участвующие в размещении получат право через 6 месяцев купить ещё одну акцию по цене размещения на каждую купленную. Новость можно было бы рассматривать исключительно позитивно, если бы не планы ТМК провести доп. Эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера.



Рубль укреплял свои позиции. Вероятно, что экспортёры продают валюту в рамках подготовки к налоговым платежам. Объёмы были достаточно высокими.

В паре USD/RUB наторговали на 113,542 млрд руб, а в паре CNY/RUB на 175,422 млрд руб.