Минфин: Обсуждаемые меры валютного контроля не коснутся обычных граждан
Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказал замглавы Минфина Алексей Моисеев.
Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказал замглавы Минфина Алексей Моисеев.
Обсуждаемые правительством меры по возвращению валютного контроля не коснутся обычных граждан. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия 24».
«Я точно скажу, что это совершенно точно не коснется обычных граждан», — сказал он.
О планах вернуть меры валютного контроля в Минфине сообщили несколькими днями ранее. В ведомстве считают, что они позволят сдержать временные колебания валютного курса.
Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин выступил с предложением ограничить рублевые переводы российских граждан за границу, так как сейчас это работает как лазейка, в том числе для обмена валюты. Костин призвал установить лимит на уровне 100 млн рублей в месяц.