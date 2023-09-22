Минфин: Обсуждаемые меры валютного контроля не коснутся обычных граждан

Обсуждаемые правительством меры по возвращению валютного контроля не коснутся обычных граждан. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я точно скажу, что это совершенно точно не коснется обычных граждан», — сказал он.

О планах вернуть меры валютного контроля в Минфине сообщили несколькими днями ранее. В ведомстве считают, что они позволят сдержать временные колебания валютного курса.