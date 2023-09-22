08:34 (мск), источник: Российская газета

Минфин: Обсуждаемые меры валютного контроля не коснутся обычных граждан

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказал замглавы Минфина Алексей Моисеев.

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Источник: РИА "Новости"

Обсуждаемые правительством меры по возвращению валютного контроля не коснутся обычных граждан. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я точно скажу, что это совершенно точно не коснется обычных граждан», — сказал он.

О планах вернуть меры валютного контроля в Минфине сообщили несколькими днями ранее. В ведомстве считают, что они позволят сдержать временные колебания валютного курса.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин выступил с предложением ограничить рублевые переводы российских граждан за границу, так как сейчас это работает как лазейка, в том числе для обмена валюты. Костин призвал установить лимит на уровне 100 млн рублей в месяц.

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