Сбер увеличит ставки по вкладам с 25 сентября

По его словам, сначала будут повышены ставки по базовым вкладам на 0,5 п.п., затем по отдельным наиболее популярным линейкам на 0,3−0,4 п.п. ставки по депозитам, уточнил Греф.

Он также добавил, что банк с 22 сентября поднимет ставки по базовым ипотечным программам.

Стоимость акций Сбербанка в ходе торгов на Мосбирже 21 сентября снижалась на 1,4% до 250,21 ₽. По состоянию на 16:20 мск она составляла 251,2 (-1,01%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3039,95 (-0,92%). С начала года он вырос на 41%, котировки компании — на 78%.