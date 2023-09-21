17:10 (мск), источник: Ведомости

Сбер увеличит ставки по вкладам с 25 сентября

«Сбер» с 25 сентября увеличит ставки по вкладам. Об этом сообщил журналистам председатель правления банка Герман Греф.

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Источник: Reuters

По его словам, сначала будут повышены ставки по базовым вкладам на 0,5 п.п., затем по отдельным наиболее популярным линейкам на 0,3−0,4 п.п. ставки по депозитам, уточнил Греф.

Он также добавил, что банк с 22 сентября поднимет ставки по базовым ипотечным программам.

Стоимость акций Сбербанка в ходе торгов на Мосбирже 21 сентября снижалась на 1,4% до 250,21 ₽. По состоянию на 16:20 мск она составляла 251,2 (-1,01%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3039,95 (-0,92%). С начала года он вырос на 41%, котировки компании — на 78%.

Ранее «Сбер» сообщил, что с 20 сентября устанавливает единую ставку на все цели кредитования по льготным ипотечным программам. Речь шла о программах «Господдержка», где минимальная ставка вырастет до 8%, «Семейная ипотека» — до 6%, «Ипотека для ИТ» — до 5%, «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека по госсертификату» — до 2% при оформлении страхования жизни и здоровья. При этом по одобренным до 19 сентября заявкам сохранены прежние условия, предупредила кредитная организация.

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