«Сбер» запустит рублевые переводы в Китай

«В ближайшее время, осенью, клиентам Сбера станут доступны переводы в адрес физических лиц в Китай в рублях на карты местных банков», — сказал представитель банка (цитата по ТАСС).

В «Сбере» уточнили, что лимит для одного отправителя составит 300 тыс. руб. в день и 700 тыс. руб. в месяц. Минимальной суммой перевода установили 3,5 тыс. руб. Комиссия составит 1%.

В банке ожидают, что услуга переводов в Китай «будет востребована», так как, по словам представителя «Сбера», эта страна интересна для туристов и деловые связи с ней активно развиваются.

По мнению экспертов, российский рынок валютных переводов, который начал трансформироваться в 2022 году, стал приобретать стабильные очертания: банки развивают трансграничные переводы в дружественные страны и увеличивают их охват.