«Сбер» запустит рублевые переводы в Китай
Осенью «Сбер» планирует запустить международные рублевые переводы в Китай для физических лиц. Об этом журналистам сообщил представитель банка.
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Осенью «Сбер» планирует запустить международные рублевые переводы в Китай для физических лиц. Об этом журналистам сообщил представитель банка.
«В ближайшее время, осенью, клиентам Сбера станут доступны переводы в адрес физических лиц в Китай в рублях на карты местных банков», — сказал представитель банка (цитата по ТАСС).
В банке ожидают, что услуга переводов в Китай «будет востребована», так как, по словам представителя «Сбера», эта страна интересна для туристов и деловые связи с ней активно развиваются.
По мнению экспертов, российский рынок валютных переводов, который начал трансформироваться в 2022 году, стал приобретать стабильные очертания: банки развивают трансграничные переводы в дружественные страны и увеличивают их охват.
Петр Бузлаев